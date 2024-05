Actualități în tratamentul cancerului colorectal - simpozion

Constanta, 31 mai 2024Universitatea Ovidius Constanța, Facultatea de Medicină, Departamentul Chirurgie Generală, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa și Spitalul Acibadem din Turcia au organizat un simpozion cu tema “Actualități în tratamentul cancerului colorectal“. Evenimentul a avut loc, Vineri, 31 mai, la ora 13, la sediul Universității Ovidius, Facultatea de Medicină din Constanța în prezența a peste 80 de medici interesați de ultimele noutăți în domeniu.Specialiștii invitati au discutat despre tratamentul cancerului colorectal si au oferit cele mai noi informații și soluții privind tratamentul acestei afectiuni, intrarea fiind gratuită.Medicii organizatori au fost:* Conf. Univ. Dr. Daniel Ovidiu Costea- Chirurgie generală, Șef Departament Chirurgie generală - Universitatea Ovidius, Departamentul Chirurgie Generală* Ș.L. Dr. Răzvan Popescu- Chirurgie generală - Universitatea Ovidius, Departamentul Chirurgie GeneralăMedicii invitati au fost :* Prof. Dr. Leyla Özer- Oncologie medicală- Spitalul Acibadem Atakent Istanbul* Prof. Dr. Erman Aytaç- Chirurgie generală și chirurgie oncologie- Spitalul Acibadem Atakent Istanbul* Prof. Dr. Fulya Ağaoğlu- Radio- Oncologie- Spitalul Acibadem Atakent Istanbul* Prof. Dr. Laura Mazilu- Medic Șef Oncologie Medicală- OCH* Dr. Virgil Sivoglo - Medic Șef Radioterapie- OCH“Organizarea Simpozionului cu tema “Actualități în tratamentul cancerului colorectal“ este o necesitate deoarece patologia chirurgicală oncologică este din ce în ce mai frecventă în secțiile de chirurgie.În clinica noastră din SCJU Constanța, efectuăm toate tipurile de intervenții chirurgicale pentru cancer colorectal, iar schimbul de experiență cu medici de renume din străinătate o consider extrem de benefică pentru toți colegii din această echipă multidisciplinară (chirurgi, oncologi, radioterapeuți, anatomopatologi, gastroenterologi, radioimagiști) ce stabilește strategia terapeutică pentru pacientul cu cancer colorectal.Vreau să le mulțumesc colegilor mei din Turcia de la Spitalul Acibadem Atakent din Istanbul prof. Erman Aytac, prof. Leyla Ozer, prof. Fulya Agaoglu, dar și colegilor mei prof. Laura Mazilu și Șef Lucrări Răzvan Popescu de la Universitatea Ovidius din Constanța. “, a declarat Conf. Univ. Dr. Daniel Ovidiu Costea.Dr. Erman Aytac este de părere că “ Ne bucurăm că am putut participa la acest simpozion organizat în Constanța în cadrul Universității de Medicină. Doresc să mulțumesc pentru invitație dlui Conf. Univ. Dr. Daniel Ovidiu Costea și colegilor. Schimbul de informații a fost deosebit de interesant. La ACIBADEM, am creat o unitate specializată care include chirurgi, oncologi, specialiști în medicină nucleară etc. și, împreună, abordăm multidisciplinar afecțiunea pacientului. La ACIBADEM, tratăm toate tipurile de cancer și fiecare dintre ele este abordat tot într-o manieră multidisciplinară. Experiența ne-a arătat că succesul unui tratament este dat tocmai de această comunicare și conlucrare dintre specialiștii cu pregătire diferită, pentru a putea oferi un tratament avansat, în cel mai mic detaliu. Asta pe lângă tratamentele experimentale, care au unicul scop de a vindeca. Impreună dorim să găsim cele mai bune soluții pentru pacienți, mai ales că cei din Constanța sunt practic la distanță de doar o oră! “Acest eveniment a fost primul dintr- o serie de evenimente, pe care partenerii- Universitatea Ovidius Constanța, Facultatea de Medicină, Departamentul Chirurgie Generală, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Apostol Andrei” Constanţa și Spitalul Acibadem din Turcia intenționează să le organizeze în Constanța.Detalii: https://www.facebook.com/Spitaleleacibadem