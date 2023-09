Eveniment important la Universitatea Ovidius Constanţa. Proiectul SUSTENT, ajuns la final

La conferință participă Costin Octavian Sorici, reprezentant al Universității ,,Ovidius" (UOC), Mihai Gîrțu, reprezentantul UOC, AnaMaria Iacoviță, Sustainable Development Department General Secretary of Romanian Government, Ana Maria Vătămanu, Association for Sustainable Development of Constanta County Hall Presedinte, Bogdan Cazan, Constanta Chamber of Commerce și Helene Maristuen, Western University Norway.











În prima parte a evenimentului, Mihai Gîrțu a prezentat principalele aspecte ale proiectului din perspectiva sa de reprezentant al UOC, spunând că se simte onorat să vorbească în numele universității într-un cadru atât de amplu.







Costin Sorici: Misiunea noastră este să ne concentrăm pe educație în programe inegrate unde studenții pot afla mai multe despre sustenabilitate și antreprenoriat. Sustenabilitatea este un subiect foarte larg. Putem învăța cum integrăm sustenabilitatea și cum funcționează afacerile sustenabile. Nu doar studenții sunt implicați în această cunoaștere, ci și profesorii din diverse domenii, chiar și medicină.







AnaMaria Iacoviță, reprezentantul Departanentului General de Sustenabilitate: Ceea ce vreau să vă prezint astăzi este un scurt istoric din activitatea departamentului. Pentru că mulți au auzit de sustenabilitate, li se pare că sună frumos, dar se întreabă ce înseamnă. În 2017 s-a înființat Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. În 2018 a fost elaborată și dezvoltată Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României. În 2023, sunt foarte mândră să menționez că, în luna iulie, a fost realizat al doilea raport voluntar privind dezvoltarea durabilă.