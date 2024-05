Stelian Ion, candidatul ADU la Primăria Constanţa: "Dacă vreți să schimbați ceva, ieșiți la vot!"

Candidatul Alianței Dreapta Unită pentru Primăria Constanța, Stelian Ion, a organizat, vineri, o conferință de presă pe un teren din Faleză Nord, zona Spectrum, alături de el fiind și colegii din USR Constanța. Printre altele, el a precizat că a ales această locaţie pentru a se întâlni cu jurnaliştii deoarece acesta este un teren pe care USR Constanţa a propus să fie amenajat un parc."Ne găsim pe locul unde în Constanţa trebuia să avem un parc nou. Din indolenţa primarului avem o pârloagă aproape de mare. Este un loc în care sunt foarte mulți tineri. Dacă ar fi să ne luăm după interesele rechinilor imobiliari aici ar trebui sa avem alte blocuri. Nu mai avem unde să respiram. În 2020 USR a venit cu acest proiect și de atunci Vergil Chitac l-a ținut pe loc. Studiul de fezabilitate a fost blocat. Până acum trebuia să fie gata. Nu este pentru noi. Este pentru toți constănțenii. Avem nevoie de asemenea spaţii. Sunt foarte multe probleme legate de partea aceasta de mediu dar nu a existat un interes pentru recepționarea registrului spaţiilor verzi în Constanţa. Dacă am fi avut aşa ceva nu s ar mai fi putut aproba proiecte de construcții pe spaţii verzi. Ați văzut că în oraș sunt unii arbori care ar trebui tăiaţi. Dar s-au ciuntit sute de arbori sănătoși. Pe bulevardul Mamaia, bulevardul Lăpușneanu îşi bat joc de acest oraș. Este clar că nu îi interesează decât să taie acolo unde vor. Se câștigă foarte mulți bani din aceste operațiuni. Este important să avem un regulament de toaletare. Ce s-a plantat acum 30 de ani nu poate fi înlocuit peste noapte. Vor mai trebui încă 30 de ani. Timpul nu ţine cu noi. Este foarte important să avem grijă de cartierele Constanței”, a spus Stelian Ion, candidatul Alianţei Dreapta Unită la Primăria Constanţa.În cadrul întâlnirii cu presa, el a mai precizat că a văzut multe cartiere neîngrijite dar când va fi el primar lucrurile se vor schimba.„În Tomis Plus nu există niciun părculeţ. Am identificat un teren unde poate fi făcut un părculeţ. Dar astea nu se fac cu o administrație care este pusă pe jaf. Îi invit pe toți constănțenii să ne susțină pentru că am dovedit ani de zile că lupta noastră a fost una adevărată, nu una fictivă cum este în cazul lui Vergil Chitac. Le face jocurile dezvoltatorilor care construiesc pe spaţiile verzi. Nu avem nimic cu investitorii care vin aici să dezvolte. Sunt unii care respectă legea. Dar sunt și unii care vor să acapareze acele spatii verzi și să construiască bloc lângă bloc", a mai declarat Stelian Ion, candidatul Alianţei Dreapta Unită pentru Primăria Constanţa.Stelian Ion susţine că se pregăteşte o fraudă electoralăNici în privinţa desfăşurării campaniei electorale, Stelian Ion nu este mulţumit. El a spus că administraţia locală era obligată să asigure locuri de afișaj electoral.„A pus doar 15 locuri și în urma cererilor noastre a suplimentat cu alte 15 locuri pentru europarlamentare. Cei care vor fi în secțiile de votare au fost anunțați ca vor fi urne comune. În momentul în care ajungi la numărătoare, când răstorni urnele, se amestecă voturile de primar cu voturi de consiliu județean. Este un amănunt care ascunde în spatele lui o tentativă de fraudă. Am făcut sesizare la Biroul Electoral Municipal să ia masuri și să impună primarului să respecte legea. Legea spune că trebuie să ai urne diferite. Nu te apuci chipurile să faci economie”, a declarat Stelian Ion.La final, el a avut şi un mesaj pentru constănţeni în sensul ca aceştia să iasă la vot.„Dacă vreți să avem un oraș curat, aerisit, parcuri noi, ieșiți la vot. Nu stați degeaba. Dacă stați acasă este ca și cum l-aţi vota pe Chitac pentru încă patru ani de haos și de aroganță fata de voi constănțenii! Vă așteptăm pe 9 iunie, poziția 9 pe buletinul de vot. Dacă semnalați nereguli în secțiile de votare vă rugăm să ne aduceți la cunoștință. Decizia o luați dumneavoastră, nu firmele fantomă de sondaje", a încheiat candidatul Alianţei Dreapta Unită pentru primăria Constanţa, Stelian Ion.Mircea GHIŢĂ(Comandat de Partidul Uniunea Salvați România, publicat de Cuget Liber, cod mandatar financiar 21240009)