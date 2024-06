Premierul Marcel Ciolacu explică de ce au fost comasate alegerile

Preşedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat, recent, că decizia privind comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare a fost una "foarte bună", el adăugând că altfel prezenţa la vot ar fi fost sub 25%."Sunt primul ministru al României. Vremelnic... (...) Eu nu iau decizii în funcţie de PSD sau de PNL. A fost o decizie pentru că, dacă nu ar fi fost comasarea europarlamentarelor cu localele, prezenţa la vot în acest moment ar fi fost una sub 25%. Ăsta era trendul în acel moment şi cred că s-a luat o decizie foarte bună. Cu cât vor fi prezenţi mai mulţi români la vot, cu atât oamenii politici care vor reprezenta pe români atât la nivel european, cât şi la nivel local vor fi mai legitimi", a declarat Ciolacu.Întrebat dacă AUR constituie un pericol, liderul PSD a arătat că pericolul este reprezentat de discursul celor de la AUR, nu de procentele lor."Vom vedea, dar eu nu am spus că sunt un pericol în funcţie de câte procente au. Ei sunt un pericol pentru discursul pe care îl au. Dacă îmi vor spune cu ce înlocuim Uniunea Europeană sau NATO, atunci cred că putem avea un dialog. Până atunci nu cred", a mai spus premierul Marcel Ciolacu.