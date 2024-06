- Doctore, am fost la dumneavoastră acum trei ani şi mi-aţi spus să mă feresc de umezeală...- Da, da, îmi amintesc...- Am venit să vă întreb dacă pot să fac o baie....- Cum se numeşte dentistul arab?- BLEND AHMED.Un dentist, după ce îşi termină lucrarea, îi spune pacientului:- Îmi faci un serviciu? Poţi să ţipi foarte tare de câteva ori?- Păi de ce, că de data asta nu a fost chiar aşa de rău?!- Păi da, dar mai am vreo cinci pacienţi afară şi nu vreau să pierd meciul de la ora 18,00!- Fiica dumneavoastră, zice doctorul, are o nevroză. I-aş recomanda multă distracţie.- De ce gen?- De genul masculin!Toate femeile sunt geloase sau îngrijorate, la un moment dat în viaţă, că iubitul sau soţul nu ar fi tocmai uşă de biserică. Aşa începe şi povestea unei femei care a vrut să-i facă soţului ei testul suprem. Tânăra i-a scris o scrisoare în care i-a spus că s-a săturat de el şi că l-a părăsit, a lăsat-o la vedere, apoi s-a ascuns sub patul din dormitor. Bărbatul a ajuns acasă, a citit scrisoarea, a scris ceva, apoi a început să cânte şi să danseze. Şi-a luat telefonul şi a sunat pe cineva.„Bună, iubito, tocmai îmi schimb hainele şi vin la tine. Cât despre proasta cealaltă, s-a prins în sfârşit că îmi băteam joc de ea şi a plecat. Am făcut o greşeală imensă când m-am însurat cu ea. Îmi doresc să te fi întâlnit mai devreme. Ne vedem în curând, iubito!”, a spus soţul femeii, apoi a părăsit camera. Plângând, femeia a ieşit din ascunzătoare şi a citit ce i-a scris soţul ei: „Ţi se vedeau picioarele. Mă duc după pâine”.