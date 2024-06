Cum stă treaba cu fericirea

Femeile sunt fericite în ziua nunţii lor pentru că este singura dată-n viaţă când ştiu cu ce să se-mbrace.Mulţi caută fericirea aşa cum beţivul îşi caută casa. Ştiu că există, dar n-o pot găsi.- Iarăşi te-ai îmbătat! Ieri am fost cu adevărat fericită văzându-te treaz…- Da, dar astăzi e rândul meu să fiu fericit!Toţi oamenii aduc fericire: unii prin prezenţă, alţii prin absenţă!Nevasta într-un moment de mare sinceritate:- Am să te fac cel mai fericit bărbat în foarte scurt timp!Bărbatul:- Da!? Când pleci?Şi bărbatul căsătorit poate fi fericit, totul e să nu afle soţia!Există unele persoane care au darul de a face fericit unul şi acelaşi om de două ori: o dată când se căsătoreşte cu el şi a doua oară când divorţează!