Prima condamnare în baza Legii Anastasia: 5 ani de închisoare pentru trei persoane ucise

Prima condamnare cu închisoare în baza Legii Anastasia a fost pronunţată de Judecătoria Alba Iulia. Un tânăr de 19 ani care a condus băut şi a ucis trei persoane a primit cinci ani de închisoare cu executare, în primă instanţă, potrivit adevarul.ro







„Prima condamnare la închisoare cu executare în baza Legii Anastasia a fost pronunţată de Judecătoria Alba Iulia, pe 29 mai. Un tânăr de 19 ani a primit 5 ani de închisoare cu executare, în primă instanţă, după ce a ucis trei persoane, în noaptea de 28 august 2023, la o lună de la intrarea în vigoare a Legii Anastasia. Şoferul avea o alcoolemie de aproape 2 la mie şi şi-a recunoscut faptele. Cei trei tineri decedaţi aveau 17, 18 şi 25 de ani. Ultimul trebuia să se căsătorească, logodnica sa urmând să nască în perioada ulterioară evenimentului rutier", a anunțat inițiatorul legii Robert Cazanciuc.







Amintim că o altă lege intrată recent în vigoare prevede suspendarea cu până la 10 ani a dreptului de a avea permis, în cazul consumului de droguri sau a unei alcoolemii peste limita penală, de 0,8 la mie.







Ce prevede „Legea Anastasia”







Legea Anastasia a fost promulgată în iulie 2023 și prevede ca şoferii care se urcă băuţi la volan şi fără permis de conducere să ajungă direct la închisoare. Legea a fost denumită astfel în memoria fetiţei de patru ani care a fost ucisă, pe 1 iunie, în faţa casei.







Actul normativ are ca obiect de reglementare completarea art. 91 alin. (3) din Legea nr. 286/2009, astfel încât să nu poată fi dispusă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru infracţiunea de ucidere din culpă, dacă aceasta a fost săvârşită ca urmare a conducerii unui vehicul fără permis de conducere sau a conducerii unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

-0:09