Claudiu Palaz: Domnilor PNL-iști și PSD-iști, fiți bărbați politici!

"În cursa electorală pentru alegerile locale, Partidul Comasat Român a dorit să arate că este în rând cu tehnologia și a aruncat în competiție mulți purtători de inteligență artificială. Nimic nu se dezbate, pentru că inteligența umană nu mai este luată în calcul de guvernanți, ci se merge strict pe principiul “dacă ai popor prost educat, este mai ușor să îl conduci”. Realitatea dură oferită de PSD-PNL este rezultatul guvernării dezastruoase întinsă pe atât de mulți ani, iar modul de abordare aplicat de competitorii electorali arată clar imaginea dezolantă conturată în jurul alegătorului: un cetățean-robot care are nevoie să audă basme, nu soluții concrete la probleme reale.



La fel se întâmplă și la Constanța, unde, din păcate, în cursa pentru



alegerile locale avem niște povestitori pe care și Creangă ar fi invidios.



Programele electorale ale celor de la PSD și PNL nu sunt altceva decât basme care nu au legătură cu activitatea administrativă a Consiliului Județean, dar despre care oamenii din birouri le-au promis candidaților PSD-iști și PNL-iști că gâdilă corespunzător auzul alegătorului.



Realitatea scârțăie însă, domnilor PSD-iști și PNL-iști. Nu este nicicum un cântec de rândunele. Este dură, tristă, cu multiple probleme pentru care voi nici măcar nu încercați să găsiți soluții. De ce evitați problemele reale în programul dvs electoral? Gunoiul nu se ascunde sub preș! Gunoiul se mătură, se pune în făraș și se aruncă la coș. La fel este și cu problemele județului: trebuie constatate, acceptate că există, găsită soluție și pusă soluția in practică. Apoi analizăm dacă au mai rămas firimituri în urmă sau soluția a lăsat tot locul curat.



Aveți în program orice vi se pare că ar suna bine și ar păcăli mai ușor



constănțenii. Nu știu ce este mai trist: faptul că nu știți în ce constă activitatea Consiliului Județean, instituție pe care pretindeți să o conduceți, nu să o vizitați, sau faptul că părerea voastră despre constănțeni este atât de proastă, încât considerați că îi puteți prosti foarte ușor.



De aceea, fiți bărbați politici, domnilor PSD-iști și PNL-iști! Haideți să



dezbatem problemele județului de față cu presa! Să vedem ce soluții are fiecare dintre noi la problemele ce țin de activitatea CJC (găsiți foarte ușor în legea administrației publice, nu vă lăsați păcăliți de consultanți-scriitori de basme)! Fără o DEZBATERE reală nu puteți susține că știți să vă luptați pentru județul Constanța! Când veți merge să negociați fonduri pentru județ nu vă veți duce cu un discurs scris de un robot, ci va trebui să aveți argumente solide pro și contra. Stimați contracandidați, nu lăsați inteligența artificială să vă lase fară inteligență!"











Comandat de Partidul Mișcarea Populară – Organizația Județeană Constanța, Alianța Dreapta Unită USR-PMP-FORȚA DREPTEI, executat de CUGET LIBER, CUI mandatar financiar coordonator: 21240022