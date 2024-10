Consilierii județeni s-au reunit joi, 17 octombrie 2024, în ultima ședință ordinară din actualul mandat, pentru a dezbate și vota cele 45 de proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi. Dintre acestea, un număr de 11 proiecte au fost retrase. Este vorba despre cele care vizau proiectele pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Constanța în cadrul unor Comisii și Consilii de Administrație din instituțiile subordonate.De asemenea, a fost retras proiectul privind aprobarea asocierii UAT Județul Constanta si UAT Comuna Limanu în vederea realizării în comun a execuției de lucrări a Lotului 2 Tronson 2 aferent obiectivului de Investiții „Amenajare Gheorghe Bunoiu și înființare refugii parcare/spații verzi pe strada Mihail Kogălniceanu în localitatea 2 Mai, comuna Limanu, judetul Constanta” și proiectul nr. 228 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța.Primul proiect de hotărâre aprobat a fost cel cu privire la acordarea unor stimulente financiare lunare personalului din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța pentru anul 2024. Suma propusă de către conducerea SCJU Constanța este de 70.000 lei/lună, cu o valoarea totală a stimulentelor pentru întregul an de 280.000 de lei. Aceasta va fi acoperită din veniturile proprii ale unității medicale, fiind prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SCJU. Scopul acestui proiect este de a asigura o recompensă financiară proporțională cu munca depusă și responsabilitatea fiecărei funcții în parte. Printre criteriile ce au fost luate în considerare pentru acordarea stimulentelor se numără și calificativele maxime obținute în ultimii trei ani la evaluarea anuală, orele suplimentare lucrate din cauza lipsei de personal, implicarea în sarcini suplimentare, dar și participarea la comisii și la implementarea procedurilor interne.Pe ordinea de zi s-au aflat și rectificări bugetare în cadrul a 12 instituții subordonate Consiliului Județean Constanța, precum și în ceea ce privește bugetul de venituri și cheltuieli al județului Constanța, pe anul 2024.Vorbim despre rectificări între articole bugetare, de la articole unde s-au făcut economii la articole bugetare unde s-a identificat necesitatea de fonduri suplimentare, în cazul: Muzeului de Artă Populară Constanța, Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de Mare”, Muzeului de Artă Constanța, Unității de Asistență Medico-Socială Agigea, Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” Constanța și Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros” Constanța.În scopul bunei funcționări, bugetul a fost suplimentat la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța, cu suma de 1.301.500 lei față de ultimul buget aprobat, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, cu suma de 19.516.600 lei, la Teatrul de Stat Constanța, cu suma de 350.000 lei și la Biblioteca Județeană „I. N. Roman” Constanța, cu suma de 4800 lei.Preşedintele CJC, Mihai Lupu: „Au fost cei mai dificili ani din cariera mea”La finalul şedinţei, preşedintele Consiliului Judeţean, Mihai Lupu, care îşi va încheia în câteva zile mandatul, a ţinut să adreseze câteva cuvinte pentru toată asistenţa.„Cei patru ani în care am fost președintele Consiliului Județean Constanța au fost, fără îndoială, printre cei mai dificili și provocatori ani din cariera mea. Am învățat să mă bazez pe oamenii cu adevărat valoroși, să identific loialitatea adevărată și să nu îmi plec capul în fața nedreptăților. A fost nevoie de multă muncă și de multe sacrificii pentru a aduce județul Constanța mai aproape de ceea ce merită să fie. Nu am renunțat niciodată la angajamentele pe care mi le-am asumat față de acest județ. Am luptat să ducem proiectele la bun sfârșit, să modernizăm infrastructura, să îmbunătățim condițiile din spitale și să facem investiții reale în educație și turism. Florin Mitroi, noul președinte al Consiliului Județean Constanța, va primi o moștenire administrativă pe care am construit-o cu multă muncă, dar și lecții dureroase pe care sper să nu le repete. Florin, știu că ai resursele și ambiția de a duce județul mai departe. Învață din greșelile mele, să nu cazi în capcana încrederii nejustificate și fii mereu vigilent în fața celor care își urmează doar propriile interese. Îți doresc succes în acest drum dificil, dar atât de plin de satisfacții. Dacă vei avea nevoie de sprijin, de informații sau de un sfat, să știi că sunt aici, gata să colaborez pentru binele comunității noastre. Dincolo de orgolii și diferențe, rămâne responsabilitatea noastră comună de a face din Județul Constanța un loc mai bun”, a declarat Mihai Lupu.