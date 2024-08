Focar de infecţie în zona fostei secţii de Oftalmologie. "Miroase mai rău ca într-un WC public"

De fapt, clădirea în care medicii constănţeni au stat la căpătâiul a mii şi mii de bolnavi face parte, acum, dintr-un „tablou” urât mirositor, pictat în nuanţe cenuşii, pentru că despre alte nuanţe calde nu prea mai poate fi vorba. Pe ici-acolo, câteva pisici temerare îşi flutură coada-n vânt şi îndrăznesc să-şi petreacă timpul prin savana de până la secţia de Oftalmologie. Ele îşi fac mereu curaj să se fâţâie prin zonă, depăşind spaţiul plin de canapele aruncate la voia întâmplării de unii locatari, îmbâcsite de urină. De fapt, cum spuneam, culoarul care duce la secţia medicală este tapetat de excremente de câini şi pisici, oameni, de toate dimensiunile, dar toate „mirosind mai rău ca într-un WC public”, conform spuselor locatarilor.











„Îmi aduc aminte că prin anii 2000, când aici funcţionau şi celelalte secţii, Endocrinologia, Internele, personalul medical alerga cât era ziua de lungă, în toate direcţiile. Eu însumi am fost pacient la Oftalmologie şi vedeam cum doctorii şi asistentele mergeau dintr-un salon într-altul pentru a le reda acuitatea vizuală persoanelor aflate în suferinţă. Acum, totul ţine de domeniul trecutului. Tot ce a rămas în urmă sunt buruienile, gunoaiele aruncate de unele persoane rău intenţionate”, ne-a declarat Cristian P.











Didina V. este nemulţumită de stadiul avansat de degradare al întregului spaţiu. „În fiecare an, cel mai rău este pe perioada sezonului estival, întrucât iarba necosită duce la înmulţirea necontrolată a insectelor. Comparativ cu vara trecută, acum este şi mai rău, pentru că, pe lângă ţânţari, boschetarii care vin în spatele blocului nostru miros atât de rău, că îţi vine să vomiţi instant. După ce fac un rond prin cartier, iau pulsul Oftalmologiei şi revin la «dormitorul» improvizat”, ne-a mărturisit femeia. Şi Raul C. a ajuns, la un moment dat, la Oftalmologie. „Eram nevoit să îmi schimb ochelarii în fiecare an. Pe vremuri am avut dioptrii foarte mari. Eram un client fidel al secţiei, personalul se purta tare drăguţ şi mă ajuta mereu, cu tot ce era necesar. În prezent, clădirea este în paragină. Mare păcat”, a adăugat bărbatul.











Pentru că spaţiul se află în subordinea Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), am dorit să aflăm un punct de vedere şi de aici, vizavi de această clădire.





Potrivit purtătorului de cuvânt al CJC, Marian Cioacă, pentru imobilul în cauză, există proiectul „Amenajarea, consolidarea, modernizarea imobile C1, C2” în vederea înființării Secției Clinice Medicale 3, cu compartiment de reumatologie şi Centru de Excelență în tratarea bolilor reumatice și bază de tratament conform standardelor europene.











„Va intra în Consiliul Tehnico-Economic (CTE) pentru obţinerea avizului, după care va fi inițiat un proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Ulterior, se va da ordinul de începere a serviciilor de proiectare”, ne-a declarat acesta.





Am putea începe cu „A fost odată ca niciodată” o secţie de Oftalmologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, în zona ICIL, unde, pe vremuri, se tratau cu succes sute de pacienţi lunar. Din păcate, în urmă cu aproximativ 14 ani, aceasta a fost lăsată în paragină, secţia, cu tot cu medici, mutându-se la etajul VI al SCJU. La acel moment, toată lumea a sperat că bătrâna clădire va fi reabilitată, că îşi va recăpăta vechea destinaţie sau că acolo va funcţiona o altă secţie medicală. Din nefericire, timpul a trecut, iar lipsa investiţiilor şi-au pus din plin amprenta, astfel că spaţiul se află într-un stadiu avansat de degradare.