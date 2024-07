Conducerea CJC reacționează la absenteismul consilierilor județeni! „Este o lipsă de respect la adresa cetăţenilor”

Consilierii judeţeni din Constanţa au fost convocaţi în şedinţă ordinară miercuri, 31 iulie. Pe ordinea de zi se aflau 15 proiecte, însă, acestea nu au fost nici analizate şi nici votate. Motivul este că din cei 37 de consilieri judeţeni au fost prezenţi doar 7, ceea ce înseamnă că nu s-a format cvorumul şi atunci şedinţa a fost amânată.Consilierii PNL şi PSD au boicotat şedinţa din motive doar de ei ştiute, iar dezamăgirea celor care au fost în sală a fost una mare.Pe ordinea de zi se afla şi un proiect care face referire la construirea unui trotuar între localităţile 2 Mai şi Vama Veche, locul tragediei de acum un an de zile unde au murit doi tineri în urma unui accident teribil.Semiran Abdurefi, consilier în cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, a iniţiat acest proiect.„Anul trecut, atunci când s-a întâmplat acel accident teribil dintre 2 Mai şi Vama Veche, ne-a şocat pe toţi. Acel accident s-a produs din cauza lipsei trotuarului. Pe o porţiune semnificativă de drum nu există trotuar şi nu există iluminat public. De anul trecut au început discuţiile cu Primăria Comunei Limanu pentru a face un parteneriat între Consiliul Judeţean Constanţa şi comuna Limanu pentru finanţarea acestui proiect. Odată ce Primăria Limanu a iniţiat deja un proiect pentru realizarea acestui trotuar şi avea şi avizele necesare, am reluat discuţiile, ni s-a spus că au nevoie de finanţare şi ca rezultat al acestei nevoi am decis să iniţiem acest proiect de cofinanţare a proiectului de execuţie trotuar şi iluminat public în acea zonă. Proiectul este pentru prima dată pe ordinea de zi pentru că acest proiect a ajuns la maturitate. Măcar acum vrem să putem contribui pentru iniţierea acestui proiect. Finanţarea era de 240.000 de lei din partea comunei Limanu şi din partea Consiliului Judeţean Constanţa finanţarea era de un milion şase sute de lei. Aş fi vrut foarte mult ca acest proiect să treacă fiindcă nu vorbim doar despre un accident. Accidente sunt de ani de zile. Eu am trecut prin acea zonă şi a trebuit să opresc şi să iau un cetățean din mijlocul drumului. Fără lumină, am crezut că este o pungă de gunoi. Aşa părea în lumina farului. Dacă nu opream, probabil că aş fi trecut peste acel om. Dacă ar exista aceste trotuare, carnagiile pe acea bucată de drum ar fi inexistente. Este un proiect de importanţă mare şi ar fi un lucru foarte bun pentru comunitate. Faptul că mai mult de trei sferturi dintre consilierii judeţeni nu s-au prezentat la şedinţă, reprezintă o lipsă de respect faţă de cetăţenii acestui judeţ. Mai sunt două şedinţe, maxim, în această formulă, şi eu presupun că suntem în slujba cetăţenilor până la capăt”, a declarat Semiran Abdurefi.CJC, convocat în şedinţă extrordinară de îndată. Se riscă pierderea banilor europeniVicepreşedintele CJC, Petre Enciu, a tras un semnal de alarmă vizavi de situaţia creată. El a continuat să vorbească despre proiectul trotuarului de la 2 Mai, însă a mai atras atenţia asupra faptului că pe ordinea de zi s-a mai aflat un proiect care făcea referire la restaurarea Cetăţii Carsium. Proiectul urmează să fie finanţat din bani europeni, iar dacă nu va fi votat, se riscă pierderea acestor bani.Drept urmare, preşedintele CJC, Mihai Lupu, a convocat consilierii judeţeni în şedinţă extraordinară de îndată pentru 1 august, de la ora 10:00, în format videoconferinţă. Pe ordinea de zi sunt două proiecte. Unul este proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr.102/29.05.2024, iar al doilea este proiectul de hotărâre de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Restaurarea, conservarea, amenajarea și valorificarea cultural-turistică a Cetății Carsium”.„Noi, în premieră, folosim această instituţie a parteneriatului pentru a cofinanţa sau a ajuta o primărie. Lucrul acesta nu s-a mai văzut în Consiliul Judeţean Constanţa. Noi am încercat să reglementă printr-un regulament modul în care ajutăm primarii. Adică să nu îi ajutăm pe unii şi pe alţii nu. Am propus şi un regulament în acest sens în Consiliul Judeţean Constanţa dar, din păcate, acesta a fost atacat de către prefect. Nu comentez eu decizia dânsului. Ori de câte ori va fi nevoie de o cofinanţare sau de un ajutor din partea CJC, care este o instituţie ce are la dispoziţie un buget cât se poate de generos, trebuie să ştie toată lumea că noi putem interveni şi putem să îi ajutăm pe toţi primarii la nevoie. Încercăm să ducem lucrul acesta mai departe cu acest trotuar dintre 2 Mai şi Vama Veche. Este un proiect de importanţă naţională şi nu locală şi are în spate emoţia tragediei care s-a întâmplat acum un an de zile. Eu sunt sigur că vom găsi metoda prin care să îi aducem pe consilieri la şedinţe. Putem recurge şi la şedinţele online. Dar această şedinţă va trebui neapărat reluată pentru că pe lângă acest proiect al trotuarului de la 2 Mai mai avem un alt proiect de importanţă extremă. De el depinde o finanţare europeană. Mă refer la proiectul care se referă la restaurarea Cetăţii Carsium. Dacă nu venim la şedinţe, pierdem banii. Au dat dovadă de lipsă de respect. Ei au fost aleşi de cetăţeni să fie reprezentaţi în acest plen. Înţeleg dacă este o absenţă sau două, dar a fost un absenteism de 90 la sută”, a declarat Petre Enciu.