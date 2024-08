Situație disperată în rândul persoanelor cu diabet. "Ce faci dacă nu dispui de bani suficienți?"

De curând, am avut ocazia de a discuta cu mama unui copil, din județul Constanța, diagnosticat cu diabet insulino-dependent. Din cauza faptului că celui mic îi fluctuează glicemia pe tot parcursul zilei, monitorizarea permanentă a stării lui de sănătate este mai mult decât necesară. Vestea montării unui sistem cu senzori, în urmă cu un an, a fost de bun augur, pentru întreaga familie, lucrurile simplificându-se considerabil din acel moment. „La fiecare trei luni de zile trebuie să ridicăm senzorii. În luna aprilie, am fost informaţi că nu mai sunt senzori. Am sperat să primesc măcar bandelete pentru testarea clasică, cu sânge din deget. Lucrurile nu sunt chiar aşa simple pe cât cred unii. De ce? Pentru că este nevoie de folosirea a opt, nouă sau zece astfel de bandelete. În aceste condiții, copilului i se ia glicemia înainte de masă, la două ore după masă, pe timpul nopții, la fel, pentru a evita apariția oricărui timp de complicații. Noi ducem o luptă continuă cu boala. Ce faci, însă, dacă nu dispui de bani suficienți? Sunt oameni care nu-și permit să cumpere senzorii, nu mai spun că nici măcar bandeletele. De exemplu, o cutie cu 50 de bandelete este în jur de 53 de lei”, ne-a declarat mămica.





Din nefericire, în această situaţie se află multe alte persoane, care aşteaptă cu sufletul la gură să le fie distribuiţi senzorii. Referitor la criza senzorilor de monitorizare continuă a glicemiei, şeful secţiei Medicală 1 din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, dr. Doina Catrinoiu, medic primar Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice, ne-a declarat următoarele: „Sperăm că situaţia va fi rezolvată cât de curând. Am primit asigurări că vom primi o finanţare corespunzătoare şi se fac toate demersurile în acest sens. Deja, luna aceasta avem mai multe dispozitive pe care le vom distribui pacienţilor. Tot ce ne dorim este să îi ajutăm”.





Din păcate, toată această situaţie i-a adus în pragul disperării pe unii părinți care nu au posibilitatea să-și procure pe cont propriu aceste consumabile şi își înțeapă copiii și de zece ori pe zi pentru a fi siguri că se simt bine. Menţionăm că aceşti senzori de monitorizare continuă a glicemiei reprezintă o inovație semnificativă în gestionarea diabetului zaharat. Practic, aceste dispozitive oferă pacienților acces la informații detaliate, în timp real despre nivelurile de zahăr din sânge, facilitând o gestionare mai precisă a bolii. Din păcate, o cutie cu cinci bucăţi costă 1.162 lei. Totuşi, există şi persoane un pic mai norocoase, care au primit senzorii, chiar dacă numai pentru trei luni, din primele șase luni ale acestui an. Mai mult decât atât, nici bandeletele pentru testarea clasică, cu înțepătura în deget, nu sunt, nici ele, în număr suficient, atunci când nu le pot fi distribuiți senzorii, iar părinții sunt pur și simplu disperați de situație.