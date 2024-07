Spitalele, încinse de caniculă până la temelii, bolnavii - leşinaţi de cald în saloane

Marius Sponoche, directorul Spitalului Orăşenesc Cernavodă, ne-a declarat că ei lucrează, deja, la capacitate maximă, pe partea de spitalizare continuă. În ceea ce priveşte prezentarea în urgenţă, în ultima perioadă, a crescut şi numărul pacienţilor cu lipotimie şi deshidratare. Ce fac, însă, bieţii bolnavi pe caniculă? Au aer condiționat în saloane? Se pot răcori în vreun fel? La Spitalul Municipal Medgidia, managerul dr. Dorel Oprea ne-a declarat că au făcut o cerere către ordonatorul principal de credite, pentru rezolvarea acestei probleme. „Noi avem în total 265 de paturi, dar aparate de aer condiţionat nu există în toate saloanele, iar în ambulatoriu deloc şi, într-adevăr, este foarte cald”, a precizat directorul. Aceeaşi situaţie este întâlnită şi la Mangalia, la Judeţean, peste tot, în sensul că unităţile sanitare nu sunt dotate în totalitate de astfel de aparate. „Noi nu avem aparate de aer condiţionat în toate saloanele. Este nevoie de ele, dar nu ştim dacă, în situaţia actuală, ne ţine structura de curent electric. În prezent, sunt acoperite cam jumătate din saloane, din cele 279 saloane”, a adăugat directorul Spitalului din Mangalia.







Ce spun pacienţii? Temperatura este alta în saloanele cu aer condiţionat, doar că acestea nu sunt montate în toate saloanele. Toate acestea în condițiile în care spitalele sunt încinse de caniculă până la temelii, iar bolnavii sunt, efectiv, prăbușiți pe paturile lor albe de spital. Foarte des, prin saloane pot fi văzuți bărbați care au renunțat la bluzele de pijama și se plimbă de la un etaj la altul, cu pantalonii suflecați până la genunchi. Femeile se descurcă mai greu cu cămășile lor de noapte, care, de cele mai multe ori, sunt lungi și nu prea au alternative de răcorire. Uneori, ele își fac vânt cu un ziar. Cert este că toți zac neputincioși pe paturile transpirate. Când arșița este în toi, la orele amiezii, încearcă să tragă jaluzelele, pentru a sta cât mai departe de prăpădul soarelui.





„Sunt momente din zi în care simţim că luăm foc. Ne coacem în saloane şi nici frigider nu avem. Aşa mai puteam pune la rece o sticlă de apă. Deseori, la prânz, cel puţin eu am senzaţia că nici nu mai pot respira”, ne-a mărturisit Elena D. La rândul său, Anton P. ne-a declarat că temperaturile sunt deja insuportabile în prima parte a zilei. „Numai bolnav să nu fii. Din cauza lipsei aparatelor de aer condiţionat, căldura a devenit tot mai greu de suportat. Ieri, în jur de ora 15.00, am crezut că leşin. Nu ştiam ce să mai fac să mă răcoresc. Am băut apă, am ieşit pe holurile spitalului, dar tot degeaba”, a spus bărbatul.





Este vară, cald şi, la fel ca în anii trecuţi, în această perioadă, spitalele sunt sufocate de pacienţi, din toate colţurile ţării, în special Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa şi Spitalul Municipal Mangalia, unde, pe perioada sezonului estival, nu se prezintă doar localnici, ci şi turişti. De exemplu, la SCJU, a precizat purtătorul de cuvânt, Crina Kibedi, numai în ultimele 72 de ore, s-au prezentat în Unitatea de Primire a Urgenţelor 1.607 persoane. În toate aceste trei zile, peste 500 de pacienţi pe zi, peste 20 de pacienţi pe oră. Şi la Spitalul Municipal Mangalia, în weekend a fost foarte aglomerat, iar ca şi cazuistică au predominat traumatismele, consumul de alcool, pacienţii cu febră, alergiile, dar şi accidentele rutiere şi agresiunile. Totuşi, nu au fost lipotimii din cauza caniculei, a precizat directorul unităţii sanitare, ec. Alina Dan.