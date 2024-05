Strigăt de ajutor la Spitalul Municipal Mangalia! "Ne pleacă medicii pediatri"

Pentru a rezolva această situaţie disperată, conducerea a făcut chiar şi un memoriu pe care vrea să îl depună inclusiv la Ministerul Sănătăţii, precum şi la facultăţile de medicină din ţară. Pe această cale, conducerea speră să rezolve situaţia cu care se confruntă la nivelul secţiei de pediatrie, unde linia de gardă este suspendată temporar, ca urmare a vacantării unor posturi de medici specialişti.











La momentul actual, în structura organizatorică a secţiei sunt aprobate cinci posturi de pediatri şi un post de medic specialist boli infecţioase. „În fiecare an, una dintre preocupările noastre principale a fost aceea de a asigura personalul necesar susţinerii activităţii secţiei şi a liniei de gardă. În acest sens, am organizat concursuri de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante, iar în urma acestor demersuri, în perioada aprilie-noiembrie 2023 s-a reuşit angajarea a trei medici specialişti pediatri şi a unui medic infecţionist. Din păcate, toţi cei patru medici angajaţi au decis, recent, să se mute la alte unităţi sanitare, din considerente legate de distanţa faţă de domiciliu şi de programul de lucru. În prezent, activitatea secţiei mai este asigurată de doi medici pediatri, dintre care doar unul are program complet (opt ore pe zi, de luni până vineri), celălalt având program redus, din motive medicale. Având în vedere că spitalul nostru oferă servicii medicale unui număr de 60.000 de persoane care locuiesc în Mangalia, dar şi în localităţile învecinate, solicităm informarea personalului medical cu privire la faptul că Spitalul Municipal Mangalia se află în căutare de medici confirmaţi în specialitatea pediatrie, în vederea încadrării permanente sau încheierii cu aceştia a unor contracte de prestări servicii medicale”, a mai spus Alina Dan. În acelaşi timp, a subliniat directorul, pe perioada sezonului estival, unitatea are capacitatea de a oferi servicii medicale în condiţii optime unui număr triplu de pacienţi, prin prezenţa turiştilor în cele şapte staţiuni situate pe litoralul românesc. Astfel, numărul lunar al prezentărilor în Compartimentul de Primire a Urgenţelor ajunge la 3.000 de persoane, motiv pentru care solicită chiar detaşarea unor pediatri în perioada sezonului estival.





Dacă, în urmă cu câteva luni, Spitalul Municipal Mangalia acoperise deficitul de medici pediatri, iată că situaţia se repetă. „Ne confruntăm cu aceeaşi problemă mai veche, lipsa medicilor pediatri. Deşi reuşisem să atragem câţiva, ne aflăm, din nou, în impas. Am făcut mai multe solicitări către diverse instituţii şi suntem deschişi la orice colaborare. Nu ştim dacă medicii pleacă în străinătate. Cert este că aleg privatul sau Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, majoritatea pentru a evita naveta”, a declarat managerul unităţii sanitare, ec. Alina Dan, pentru „Cuget Liber”.