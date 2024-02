Aprovizionare cu ţârâita, în spitale. "Nu vrem să venim cu sacoșa de medicamente după noi"

„Dacă în alte ţări medicii își tratează bolnavii cu terapii de ultimă generație, România taie mereu din fondurile și așa anemice ale sănătăţii. Nu vrem să ajungem în spital şi să venim cu sacoșa de medicamente după noi. Nu este normal”, ne-a declarat Virginia P. Întrebat ce părere are despre această situaţie din sistemul sanitar, Sebastian C. este de aceeaşi părere: „Când ajungi în spital, acesta ar trebui să aibă tot ce trebuie în farmacie. Nu ar trebui să ne trezim că nu au perfuzoare sau că nu au anumite medicamente. Eu am fost nevoit în urmă cu cinci ani să cumpăr o perfuzie, pe care nu o aveau în spital. În ultimii ani, nu a mai fost cazul şi nici nu ne dorim aşa ceva”. Ca cei doi constănţeni sunt mulţi alţii, toţi dorindu-şi ca spitalele să fie dotate corespunzător.







Sincope în aprovizionare la toate unităţile sanitare



Deci, aşa cum am precizat deja în rândurile de mai sus, deseori, furnizorii nu trimit anumite medicamente la timp, situaţia petrecându-se din cauza plăților, pe care aceştia le vor imediat în conturi. Pentru că în unele spitale din capitală managerii susţin că s-a ajuns în situația în care se face economie inclusiv la hârtia pentru biletele de externare şi scrisorile medicale, am vrut să aflăm ce se întâmplă pe plan local.





La Spitalul Orăşenesc Cernavodă, managerul, ec. Marius Sponoche, ne-a declarat că nu au fost puşi în situaţia de a-i pune pe bolnavi să cumpere perfuzii sau medicamente. „Mai sunt probleme, câteodată, cu medicamentele, dar cu materialele sanitare nu. Uneori au întârziat, alteori nu s-au găsit anumite medicamente sau dintr-o comandă ne trimit doar 60-70% din ea, iar în câteva zile trimit şi restul comenzii. Într-adevăr, în ceea ce priveşte o parte dintre medicamente, au fost sincope, în ceea ce priveşte aprovizionarea. Cu perfuzoarele nu au fost probleme, ci cu soluţiile perfuzoare, câteodată, mai ales că este perioada gripelor şi se folosesc des. Să ştiţi că nu numai în farmaciile cu circuit închis sunt sincope, ci şi în cele cu circuit deschis. Noi nu putem găsi unele medicamente nici în farmaciile cu circuit deschis, dacă am vrea să recomandăm să se ia ceva. Noi, ca instituţie, avem un stoc tampon pentru pacienţii trataţi, cu probleme. Este posibil ca unele medicamente să nu fie pe piaţă pentru că se vor scumpi. De exemplu, în urmă cu doi ani, luam anumite medicamente cu trei lei, iar acum le luăm cu 11-12 lei. În momentul în care se scumpesc cu 300%-400%, atunci chiar este o problemă şi, din păcate, cred că de aceea ne confruntăm cu aceste sincope în aprovizionare. Toate s-au scumpit foarte mult. De exemplu, la început de an, am avut un buget de aproape un milion de lei pe medicamente, acum a trebuit să-l suplimentăm cu 30%”, a precizat directorul, pentru „Cuget Liber”.





La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, directorul instituţiei, ec. Ionuţ Cornel Ionescu, a subliniat că ei nu au datorii la furnizori. „Spitalul nostru nu are probleme financiare, la acest moment, dar, uneori, depozitele întârzie cu livrările. Între timp, încercăm să ne descurcăm, facem schimb de medicamente între noi, spitalele, dacă sunt urgenţe majore, dar nu rămâne niciun pacient netratat sau neoperat”, a adăugat acesta.





Şi la Spitalul Municipal Mangalia, mai sunt, din când în când, probleme cu medicamentele. „Furnizorii nu fac aprovizionarea mereu cum trebuie. Nu pot spune acelaşi lucru despre echipamentele sanitare, avem perfuzoare, ace, seringi. Este an bugetar nou pentru toată lumea şi, fiind luna februarie, ne descurcăm mai greu”, a completat directorul unităţii sanitare, ec. Alina Dan.





De câteva zile este agitaţie mare în spitalele din România, foarte multe dintre ele putând rămâne oricând fără medicamente, gaz și lumină, şi asta pentru că instituțiile nu au bani suficienţi să plătească furnizorii. Unele, pe lângă faptul că au facturi restante de anul trecut, au primit și mai puțini bani la începutul anului, de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. În aceste condiţii, cadrele medicale avertizează că, dacă nu vor fi luate urgent măsuri de finanțare, situația se va răsfrânge, din păcate, asupra bolnavilor, adică acei oameni care suferă, care abia stau pe picioare din cauza durerilor pe care le au și care au, uneori, sănătatea șubredă, viața fiindu-le pusă în pericol.