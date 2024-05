Sărbători Pascale la malul mării: Constanța, o destinație vibrantă pentru turiști

O familie din județul Călărași se declară plăcut surprinsă de evenimentele care au fost pregătite.





„De Paște am venit să ne vizităm părinții și, totodată, am vrut să revedem marea. Acesta este primul an în care venim cu copiii și ne declarăm plăcut surprinși”, au spus ei.





Un cuplu din Brăila a ales să își petreacă Paștele pe litoral, fiind și prima oară când ajunge în orașul nostru.





„Este pentru prima oară când ajungem în Constanța și putem spune că nu ne așteptam să fie atâtea activități. Am fost și la concerte, ne-am dus special pentru trupa Proconsul, în Piața Ovidiu, a fost superb. A fost multă lume la concerte și ce ne-a plăcut cel mai tare a fost faptul că toată lumea dansa și cânta. A fost cea mai frumoasă atmosferă de sărbătoare”, au spus ei.



Cei care au vrut să danseze până în zori au ales festivalul de muzică electronică Sunwaves. Acest festival este extrem de apreciat de turiștii străini, având în vedere că numărul acestora este mai mare decât numărul românilor care vin la festival. O tânără din Constanța, care merge de ani buni la acest festival, a rămas surprinsă de numărul scăzut de persoane din acest an.



„Ediția festivalului Sunwaves de anul acesta a adus cu ea o atmosferă plăcută pentru iubitorii acestui gen de muzică, dar goală din punctul de vedere al participanților. De obicei ediția din primăvară era mereu asaltată de lume, turiști din fiecare colț al globului, dar anul acesta au fost într-un număr surprinzător de mic, neputând să se umple niciunul dintre cele patru corturi amplasate. Eu în calitate de adeptă a acestui gen de muzică m-am simțit foarte bine, motiv pentru care voi merge și la ediția următoare”, spune ea.





În cele trei zile de Paște am avut parte de temperaturi plăcute, cu soare, vântul a fost puternic, însă asta nu i-a oprit pe români să aleagă să vină pe litoral. În portul Tomis au fost deschise și terasele cu specific pescăresc pentru iubitorii de fructe de mare, iar cei mai curajoși au putut opta pentru plimbări cu barca în larg. Cei care au vrut să se plimbe și să se relaxeze au ales faleza Cazinoului din Constanța, de asemenea, și roata panoramică a fost redeschisă, un bilet fiind acum 25 de lei.





Orașul Constanța a fost destinația de Paște pentru mulți dintre români, nu într-un număr la fel de mare ca în anii trecuți, însă cei care au ales să vină anul acesta au avut parte de activități inedite și pline de surprize. De asemenea, sezonul estival doar ce și-a deschis porțile, iar orașul nostru va găzdui și alte evenimente electrizante în perioada ce urmează.

















Potrivit datelor Federației Patronatelor din Turismul Românesc, litoralul românesc a rămas și anul acesta destinația turistică favorită a tinerilor dornici de distracție, care au preferat ofertele „last minute” în una din stațiunile cu cluburi deschise, precum Mamaia sau Vama Veche, unde au fost deschise cele mai multe unități de cazare. În această destinație, hotelierii au pus la dispoziție aproximativ 50.000 de locuri clasificate, iar tariful mediu a fost de 200 lei/persoană/noapte. Chiar dacă au fost efectuate 25.000 de rezervări în unitățile clasificate de pe litoral, numărul acestora nu a crescut foarte mult, din cauza vremii nefavorabile din prima perioadă a minivacanței, astfel numărul turiștilor care au optat pentru unitățile clasificate a fost de 35.000, la care s-au adăugat 10.000 de turiști care au preferat apartamentele.





Turiștii români au preferat Mamaia, Costinești și Vama Veche, stațiuni unde au fost organizate multe evenimente.





Chiar dacă la începutul minivacanței vremea nu a fost tocmai plăcută, turiștii au continuat să apară. Concertele din stațiunea Mamaia, dar și din Piața Ovidiu au reușit să strângă un număr considerabil de oameni care s-au bucurat și au cântat ore în șir. Cele șase seri s-au încheiat cu un superb foc de artificii, în Piața Ovidiu.