Deficit bugetar, turism, energie. INFO economic

l Deficitul bugetar a urcat la 28,99 miliarde de lei după primele două luni ale acestui an, reprezentând 1,67% din PIB, în creştere de 1,7 ori comparativ cu un sold negativ de 17,04 miliarde lei, respectiv 1,07% din PIB, raportat în aceeaşi perioadă a anului trecut, informează Ministerul Finanţelor. În condiţiile în care, după prima lună din acest an, deficitul bugetar a fost 7,89 miliarde lei, respectiv 0,45% din PIB, înseamnă că, în februarie, deficitul bugetar a urcat de aproape trei ori.l Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT) derulează o nouă campanie outdoor de promovare a destinaţiei România, de această dată în Italia, la Roma şi Milano. Timp de 14 zile, între 26 martie şi 8 aprilie, cele 100 de panouri publicitare, aflate în cele 67 de staţii de metrou din Milano, vor afişa imagini cu Castelul Peleş, Mănăstirea Suceviţa şi Transfăgărăşan, iar în perioada 27 martie - 16 aprilie, cele 90 de autobuze urbane, colantate integral pe spate cu cele trei imagini, vor traversa punctele turistice importante din Roma.l PPC a finalizat, prin intermediul subsidiarei sale PPC Renewables, achiziţia de la subsidiarele europene ale Grupului Lukoil a Land Power, care operează în România un parc eolian cu o capacitate instalată totală de 84 MW. Parcul eolian este situat în localităţile Dorobanţu şi Topolog, într-o regiune din România - Dobrogea - cu cele mai bune condiţii de vânt şi generează mai mult de 200 GWh de energie electrică pe an.