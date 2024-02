Tur-operator: Turismul de litoral, creştere cu peste 23% a rezervărilor în ianuarie 2024

Turismul de litoral a înregistrat o creştere cu peste 23% a rezervărilor în luna ianuarie 2024, faţă de ianuarie 2023, în timp ce valoarea totală a rezervărilor a depăşit cu aproape 32% cifrele înregistrate în aceeaşi perioadă a anului trecut, arată datele centralizate ale unui tur-operator care activează pe acest segment de vacanţă.„În general, ianuarie ne indică trendul pentru anul în curs, iar cifrele obţinute în prima lună a acestui an ne duc într-o zonă optimistă şi ne determină să estimăm un an bun pentru turismul de litoral în România. Contează foarte mult reducerile şi condiţiile avantajoase de plată din programul Înscrieri Timpurii derulat de operatorii din turism, dar, în acelaşi timp, este evident că pentru tot mai mulţi români litoralul autohton este principala destinaţie de vacanţă pe care o iau în calcul atunci când îşi fac planurile pentru vară. Printre criteriile menţionate de turiştii noştri în alegerea staţiunilor româneşti se numără siguranţa, proximitatea şi raportul calitate-preţ foarte bun”, a afirmat Ionuţ Nedea, CEO Litoralulromanesc.ro.Potrivit sursei citate, luna ianuarie confirmă şi un alt trend început în sezonul precedent: turiştii care îşi rezervă din timp sejurul la mare caută în mod special hoteluri bine cotate, care oferă beneficii extra, precum locuri de joacă pentru copii, piscine private, meniuri variate, opţiuni de petrecere a timpului liber, activităţi dedicate copiilor. Cererea rămâne ridicată pentru pachetele all inclusive, în condiţiile în care în sezonul 2023 numărul total al locurilor all inclusive în hotelurile de la Marea Neagră a ajuns la 18.500, în creştere cu 5.000 de locuri în comparaţie cu anul 2019. Clasamentul celor mai căutate staţiuni până în acest moment arată că Mamaia şi Eforie Nord îşi dispută prima poziţie, iar pe poziţia a treia se află staţiunea Jupiter.