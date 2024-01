Parteneriat, turism, comunitate de afaceri. INFO economic

l Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa şi Up România au încheiat un parteneriat prin care firmelor membre CCINA care se alătură Up România li se asigură o serie de beneficii dedicate: cardul Up Dejun/cardul Up Cadou/cardul Up Cultura/cardul Up Vacanţa cu cost de emitere card 0 lei. Totodată, membrii CCINA ce relaţionează cu Up România primesc acces în secţiunea de „Oferte speciale” din Up MultiBeneficii, timp de şase luni.l În perioada 24-28 ianuarie, profesioniştii din domeniu, dar şi publicul larg au oportunitatea de a vizita standul României, organizat în cadrul FITUR, una dintre cele mai importante manifestări expoziţionale la nivel mondial şi, totodată, cel mai prestigios târg de profil pentru pieţele ibero-americane, care are loc anual în Madrid, Spania. La stand, sunt promovate circuitele culturale, care dezvăluie bogăţia istoriei şi tradiţiilor locale, şi turismul în natură, care atrage privirile către peisajele pitoreşti ale României.l Noul sondaj Eurochambres, realizat prin chestionarea a peste 1.000 de antreprenori din întreaga Uniune Europeană, evidenţiază o serie de bariere care continuă să împiedice libera circulaţie în cadrul pieţei unice. Preşedintele Eurochambres, Vladimir Dlouhy, îndeamnă factorii de decizie să colaboreze cu comunitatea de afaceri pentru a defini şi implementa soluţii practice pentru înlăturarea obstacolelor cu care se confruntă comunitatea de afaceri Europeană.