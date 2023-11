Inflaţie, turism, banking. INFO economic

l Rata anuală a inflaţiei este aşteptată să crească în debutul anului viitor, sub impactul majorării şi introducerii unor taxe şi impozite, se arată într-un comunicat de presă transmis de Banca Naţională a României. Descreşterea va fi antrenată pe mai departe de factorii pe partea ofertei, în principal de efecte de bază dezinflaţioniste şi de corecţii descendente ale cotaţiilor unor mărfuri, cărora li se alătură influenţele anticipate să vină din restrângerea relativ abruptă a excedentului de cerere agregată începând cu trimestrul III 2023 şi din intrarea gap-ului PIB în teritoriul negativ spre finele anului viitor - cu câteva trimestre mai devreme decât se previzionase anterior.l Ediţia de toamnă a Târgului de Turism al României a debutat, joi, 9 noiembrie, la Romexpo, unde 107 companii din 11 ţări prezintă cele mai frumoase şi accesibile vacanţe şi sejururi, precum şi pachete turistice reduse chiar şi la jumătate de preţ. Evenimentul este dedicat atât familiilor care caută vacanţe all inclusive sau de proximitate, cât şi iubitorilor de călătorii care se aventurează în destinaţii exotice mai îndepărtate. Vizitatorii găsesc aici oferte last minute, dar şi early booking cu facilităţi suplimentare.l Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis, în ultima şedinţă, să menţină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 7% pe an. De asemenea, CA al BNR a hotărât păstrarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6% pe an şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.