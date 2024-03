Planuri de vacanţă! Constănţenii vor putea zbura spre Antalya chiar de pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu

Pentru al doilea an consecutiv, vara aceasta, un zbor charter va lega Constanţa de Antalya (Turcia), cu operare de pe Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu, în fiecare zi de marţi. O ofertă bogată de hoteluri în sistem all inclusive este disponibilă pentru toate categoriile de turişti, de la familii cu copii, la cupluri ori grupuri de prieteni.Constănţenii care nu şi-au făcut până acum planuri pentru vacanţa de vară au ocazia de a beneficia de o ofertă super-avantajoasă pentru un concediu în Antalya, cu plecare chiar de la Constanţa. Toate informaţiile pe seama acestui subiect au fost furnizate în cadrul unei conferinţe de presă organizată, marţi, 19 martie, la sediul Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa.„Vom avea curse charter anul acesta, cu plecări din Constanţa. Este al doilea an consecutiv când oferim acest pachet cu destinaţia Antalya. Astfel, în perioada 28 mai - 24 septembrie, în fiecare zi de marţi, va exista o cursă charter care va decola de pe aeroportul Mihail Kogălniceanu. Operator este compania Corendon, iar orarul de zbor este foarte bun. Se pleacă de dimineaţa din Constanţa, la ora 11.00, şi se ajunge la prânz, deci se câştigă o zi de plajă.Preţurile pornesc de la 365 de euro de persoană pentru un sejur de şapte zile, incluzând zborul, transferul de la aeroport, cazarea şi regimul de masă ales, în acest caz, demipensiune”, a declarat, în cadrul conferinţei, Ioana Burcea, director de marketing Paralela 45.„Mulţumesc companiei Paralela 45 pentru că a ales ca acest eveniment să fie la Constanţa. Agenţia din Constanţa a împlinit 20 de ani de activitate şi este al doilea an când vom avea această cursă charter.Se resimte lipsa zborurilor interne şi internaţionale de pe Kogălniceanu, având doar Turkish Airlines la acest moment”, a declarat directorul general al CCINA Constanţa, Ruxandra Serescu.La rândul său, directorul general al Aeroportului Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa, Bogdan Ionuţ Artagea, a precizat că unitatea pe care o conduce este într-o continuă dezvoltare şi că îşi doreşte ca numărul curselor să crească.„Sperăm să avem terminalul gata undeva la sfârşitul lunii iulie. Să vedem ce sincope se mai găsesc, că au fost destule. Avem ca destinaţii Istanbul cu Turkish Airlines şi Londra cu Wizz Air, o să fie acum Antalya şi, de asemenea, suntem în discuţii să se reia şi zborurile de Tel Aviv.Din păcate, interesul pentru cursele interne este numai din partea Constanţei, de aceea e şi greu să avem curse. Am sperat ca, odată cu înfiinţarea OMD-urilor, să se întâmple ceva. Deocamdată, nu s-a întâmplat nimic! Sperăm ca, odată cu un terminal nou, să atragem şi alte destinaţii, dar va fi extraordinar de greu”, a explicat directorul general al aeroportului.