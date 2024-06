Așteptăm turiștii, dar sunt pregătite spitalele pentru valul de pacienţi? "Am făcut toate eforturile"

Directorul Spitalului CF Port Constanța, dr. Iuliana Botezatu, a precizat că şi ei se consideră pregătiți pentru vară. „Am făcut toate eforturile să avem medicamente, materiale sanitare. Problema noastră rămâne, însă, finanțarea slabă. Majoritatea eforturilor pe care le-am făcut în ultimii doi ani au fost din veniturile proprii. Sperăm, totuşi, că vom beneficia de sprijin din partea forului tutelar, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în semestrul doi al acestui an. S-a cerut o rectificare de buget, un sprijin la nivel de investiții, care să ne scoată de sub presiune veniturile proprii, pentru celelalte categorii. Între timp, reușim să facem investiții din venituri proprii, achiziții de servicii, de lucrări, dar cu eforturi mari, dar nu ceea ce am avea noi nevoie pentru programul nostru actual de dezvoltare. Până acum, am apelat și la sponsorizări și sperăm că vom mai beneficia de sprijin din partea unor sponsori. Principala noastră problemă este că trebuie să finalizăm amenajările ambulatoriului integrat din policlinica CF, sectorul spitalizare de zi. La acest moment, suntem într-un stadiu avansat cu lucrările, dar, din lipsă de fonduri, am temporizat finalizarea lucrărilor. În plus, mai avem nevoie și de mobilier medical. Din păcate, la nivelul anilor 2023 și 2024, ministerul nu ne-a sprijinit cu nimic. De exemplu, valoarea investițiilor cu care am început anul 2023 a fost de 225.000 lei de la bugetul de stat. În rest, eforturile noastre au însumat în jur de 2,5 milioane de lei din venituri proprii, iar pentru anul în curs nu am primit deloc bani pentru investiții”, a declarat managerul.







Secţii blocate, lucrări de reabilitare programate



La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, dr. Claudia Cambrea a precizat că ei sunt pregătiți pentru sezonul cald și că nu au niciun fel de probleme. „Medicamente avem, la fel şi materiale sanitare. În plus, nu sunt probleme de personal”, a adăugat aceasta.



Referitor la perioada estivală, directorul Spitalului Municipal Medgidia, dr. Dorel Oprea, a declarat că sunt aprovizionaţi cu tot ce este necesar. „Suntem în limite normale cu toate. Singura noastră problemă este că rămânem, în continuare, blocați cu o aripă întreagă de șantier. Este vorba de peste 50 de locuri pe care nu le putem folosi. Lucrările sunt, în mare, finalizate, dar mai durează. Nu am reușit să deblocăm situația, dar în ceea ce privește medicamentele și materialele sanitare, avem tot ce ne trebuie și vom putea gestiona numărul de cazuri din sezonul cald. În plus, am început activitatea și în ambulatoriu, unde este nevoie de încă 24 de medici, șapte asistente, doi referenți”, a subliniat acesta.











La Spitalul Municipal Mangalia, directorul instituției, ec. Alina Dan, a precizat că se asigură funcționalitatea întregii unități, atât în vară, cât şi pentru celelalte perioade din an. Ca și până acum, rămâne, însă, nerezolvată problema pediatriei. „Urgența este asigurată permanent și ne asigurăm să nu ne lipsească nimic (medicamente, reactivi etc). Totodată, este asigurată funcționalitatea întregului spital la parametri optimi. Din păcate, nu ne-a răspuns nimeni până acum la solicitări și nu avem pediatri suficienți, asta în condițiile în care am apelat și la DSP București, DSP Iași, Timiș, Cluj, Constanța și Ministerul Sănătății, pentru a angaja personal. Momentan, avem doar doi medici, din care unul în concediu medical”, a declarat managerul, pentru „Cuget Liber”.











Şi la Spitalul Orăşenesc Cernavodă, directorul Marius Sponoche a declarat că unitatea sanitară este pregătită pentru perioada estivală. „Noi avem tot ce ne trebuie la nivelul spitalului, medicamente, materiale sanitare. În plus, toate posturile sunt ocupate cu medici. Probabil că marile spitale vor mai trimite pe timpul verii pacienţi şi la noi, pentru a se mai degreva de sarcini, dar la noi nu vor fi atât de multe cazuri, comparativ cu Spitalul Judeţean Constanţa şi Spitalul Mangalia”, a adăugat managerul. Acesta a mai spus că, pentru a îmbunătăţi, pe viitor, condiţiile pentru pacienţi, clădirea va intra într-un amplu proces de reabilitare, realizat prin fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). „În primul rând, trebuie să facem acoperişul, pentru că acolo sunt probleme şi este şi o cerinţă obligatorie pentru a obţine autorizaţia la incendiu de la ISU. Facem anvelopare, se va schimba tot ce înseamnă partea de structură, ferestre, uşi, nu vor mai exista aparate de aer condiţionat, vor exista nişte chillere mari cu sisteme de ventilaţie, peste tot. În acelaşi timp, se înlocuieşte instalaţia termică, vom avea sisteme fotovoltaice etc. Noi sperăm să începem lucrările anul acesta. În prezent, avem 60 de paturi de spitalizare continuă, nouă de spitalizare de zi, cărora li se adaugă încă zece pentru aparţinători”, a completat directorul.

Se ştie că unitatea sanitară cea mai căutată din judeţ este Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, unde anul trecut au fost internate aproximativ 9.000 de persoane, cele mai multe prezentări, circa 14.000, fiind înregistrate în luna august. Ca număr de pacienţi, în cele trei luni de vară s-au prezentat la unitatea sanitară în jur de 20.000 de pacienţi. „În timpul verii, Unitatea de Primire a Urgenţelor gestionează şi peste 500 de cazuri în 24 de ore, astfel că echipa medicală este mereu pregătită să facă faţă numărului mare de cazuri, de la afecţiuni minore, până la cazuri critice. Având în vedere adresabilitatea permanent crescută, conducerea Spitalului Judeţean depune constant eforturi pentru ca atât UPU, cât şi celelalte secţii să dispună de toate cele necesare (materiale, medicamente, echipamente medicale, etc). În plus, de când au fost deblocate posturile, sunt organizate concursuri pentru toate categoriile de personal, astfel încât să fie acoperite toate posturile vacante”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al SCJU, Crina Kibedi.