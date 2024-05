Lipsa personalului calificat în sezonul estival, o provocare pentru patronii din HoReCa

„Trecem împreună prin niște momente dificile, vizavi de lipsa de personal, deoarece nu mai există școli specializate. Pe de altă parte, probabil că ar trebui să ne și întrebăm de ce ne-a plecat forța de muncă în alte zone. Dacă nivelul salarial ar fi fost mai ridicat, probabil că astăzi am fi avut mult mai mulți oameni", a declarat președintele ANPC.





Salariile mici, volumul mare de muncă, dar și numărul prea mic de angajați îi îndepărtează pe oamenii care și-ar fi dorit să profeseze în domeniul HoReCa.





Barmanul șef al unui cunoscut restaurant din Constanța, care pe timp de noapte se transformă în club, a declarat pentru redactorii „Cuget Liber” că situația devine din ce în ce mai grea, iar lipsa personalului cu experiență își spune cuvântul. Totodată, precizează și faptul că, pentru vara aceasta, au fost nevoiți să cheme ospătari și barmani din alte orașe, care au multă experiență în spate și care pot face față volumului mare de muncă.





„Iarna este nevoie de un număr anume de angajați, 12 barmani, de exemplu, și patru ajutori de barman, pe toată locația, iar vara mai ai nevoie de încă atâția oameni. Eu am început ca barman, apoi am fost și pe partea de restaurant, în bucătărie, apoi ospătar, apoi rămâneam și pe timp de noapte, când începea clubul. Este un flux mare, am învățat toate domeniile. Șefii de sală și de restaurant muncesc cu mine cot la cot. Nu prea sunt oameni cu experiență și este greu să aduci într-o locație de top pe cineva care nu știe. De exemplu, acum au venit în ajutorul nostru doi barmani din Brașov și unul din Ploiești, de la cluburi foarte cunoscute, oameni buni care știu meserie”, a spus el.





Fiind începutul lunii mai, studenții care ar urma să vină să muncească pe litoral încă mai merg la cursuri, la facultate, având în vedere că mai este puțin și sesiunea de vară va începe. Deci, tineretul nu este, deocamdată, prezent pentru a ocupa posturile libere din restaurante, cluburi sau baruri, unde este acceptată lipsa experienței în domeniu.





În cadrul conferinței de deschidere a sezonului estival, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Paul Anghel, a subliniat problema salariilor modeste ale angajaților de pe litoral, dar și pe cea a lipsei școlilor specializate.