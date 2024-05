GALERIE FOTO / A început sezonul estival! Tinerii turiști acaparează gările de pe litoral: "Parcă a reînviat orașul"

Gările din Costinești și Mangalia sunt, până la acest moment, cele mai pline, având în vedere evenimentele care s-au desfășurat în ultimele zile. Și în Gara din Constanța au început să apară turiștii, dornici să își petreacă minivacanța de 1 mai și Paște pe litoralul românesc.













În gașcă mare și cu geamantanele voluminoase după ei, tinerii sunt pregătiți de o săptămână plină de surprize.



Un grup de tineri din Brașov, aflați în Gara din Constanța, spun că au venit special pentru Festivalul Sunwaves, care are loc în stațiunea Mamaia.





„Am venit încărcați cu energie la mare. Nici nu mă interesează că plouă sau că este frig, când ești cu așa gașcă mare de prieteni, nimic nu poate merge prost”, a declarat un tânăr. O altă tânără din grupul respectiv spune că și-a anunțat părinții cu multe luni înainte că vrea să vină la mare, tocmai pentru a fi sigură că o vor lăsa.













Pentru o studentă din Cluj, stațiunea Costinești nu a reprezentat o opțiune, ținta ei fiind Vama Veche.





„Eu prefer Vama Veche, acolo mă simt în largul meu. Am cortul după mine. În Vama Veche este despre libertate și relaxare”, spune ea.













Întors din Costinești, un constănțean povestește despre cât de pline sunt atât trenurile, cât și gările din oraș.





„Doar ce am venit din Costinești de la festival, gara era plină. În tren nu am avut loc, am stat în picioare, parcă a reînviat orașul”, declară el.





Urmează zile de distracție maximă pentru constănțenii și turiștii de toate vârstele, cu toate că vremea este una capricioasă, alegeți să vă îmbrăcați adecvat, sezonul estival a început și nu puteți rata atâtea evenimente.





Adevărul este că, au și de ce veni, deoarece orașul nostru a devenit unul dintre cele mai căutate în materie de festivaluri, cluburi, dar și alte activități menite să atragă cât mai mulți turiști. Drept dovadă, biletele de tren s-au epuizat rapid, iar mulți pasageri au ales să stea în picioare, doar pentru a ajunge în orașul nostru.