Mare atenție! Site-uri de haine, sub lupa comisarilor de la Protecția Consumatorilor!

“Acțiunea se concentrează asupra posibilelor practici comerciale incorecte ale comercianților, în relația cu consumatorii, susceptibile să deformeze, în mod esențial, comportamentul economic al acestora, respectiv potențiale încălcări ale legislației orizontale privind siguranța produselor și protecția consumatorilor (reduceri neautentice) și practici agresive - interfețe manipulatoare (dark patterns), vânzare sub presiune (pressure - selling), recompensarea implicării unei persoane cu un produs sau serviciu cu un premiu (gamification), dar și alte aspecte (de exemplu, legate de siguranța produselor)”, au transmis comisarii ANPC.





Consumatorii sunt sfătuiți să se informeze cu atenție înainte de achiziție, verificând caracteristicile produsului, prețurile, costurile de livrare și modalitățile de plată. ANPC recomandă rezolvarea directă a problemelor cu operatorul economic și, în caz contrar, să se adreseze autorităților competente. Site-urile chinezești Temu și Shein sunt populare în România, dar achizițiile pot fi riscante din cauza calității îndoielnice și a dificultăților în efectuarea returului.



Prețuri mici, dar calitate proastă





Comparând prețurile din magazinele locale cu cele de pe Shein și Temu, observăm că acestea din urmă sunt mult mai accesibile. De exemplu, un tricou poate fi găsit începând de la doar 10 lei, un aspirator de mână de la 30 de lei sau chiar adidași de la 50 de lei.





Aceste site-uri oferă o varietate generoasă de produse, inclusiv articole vestimentare, cosmetice, bijuterii, electronice, electrocasnice și obiecte de decor. Alegerea de a comanda de pe aceste platforme este motivată de prețurile mici și de reducerile care sunt aproape la ordinea zilei.





Reclamele prezente pe platformele sociale precum TikTok, Instagram și Facebook ne atrag atenția și ne îndeamnă să explorăm site-urile pentru a face achiziții. În special în domeniul vestimentar, utilizatorii sunt grabnici să plaseze comenzi.



Ce este ieftin nu înseamnă că este și bun, acesta fiind principalul dezavantaj pe care îl găsim la cele două site-uri. Aici vorbim despre fenomenul fast fashion, adică producția la scară largă a unor haine de calitate redusă, care au un preț mic, dar și o durată scurtă de viață. Clienții cumpără hainele, dar nu au siguranța că, atunci când vor ajunge, vor fi de calitate. Există cazuri în care mărimile nu se potrivesc, materialul lasă de dorit, iar unele produse pot veni cu defecte. Chiar și cu aceste riscuri, cele două companii continuă să primească comenzi.





Cu toate acestea, returul nu reprezintă o opțiune pentru unii dintre cumpărători, decizia fiind influențată de mai mulți factori.



În ciuda faptului că pe site-ul Temu ești asigurat că se fac toate eforturile pentru a primi returul, te trezești că, de fapt, nu ai cui să predai coletul. „Timp de două săptămâni, adică cele 14 zile pe care le-am avut la dispoziție să înapoiez produsul care nu arăta nici pe departe ca cel de pe site, m-am chinuit să găsesc un curier care să-l preia, așa cum mi s-a spus, GRATUIT. Cei de la Pocket m-au trimis la DHL, care m-au trimis la Cargus. Am sunat zilnic la Cargus să înregistrez returul și mi s-a spus că aplicația nu funcționează, să revin mâine. Dacă nu, să merg la Lazu și să-l depun la depozitul lor. Unul dintre curierii Cargus mi-a spus că degeaba merg la Lazu, pentru că, dacă aplicația nu merge din centrală, nu va merge nici la ei la depozit. Și așa am rămas cu un produs de toată jena, în ciuda eforturilor”, ne-a declarat Mona Teodor, care achiziționase o geantă de vară la prețul de 115 lei.



„Returul mi se pare o bătaie mare de cap”





Două studente din Constanța ne-au declarat că nici nu își doresc să se complice cu procesul de returnare. „Cel mai mult pe o comandă am dat 500 de lei, am avut probleme cu produsele, dar nu m-au deranjat atât de tare încât să dau retur, am ales să nu mai port produsele pe care le-am cumpărat. Am plătit pe două hanorace 20 sau 30 de lei și nu am mai stat să mă complic cu returul”, spune Mihaela V.





„Cel mai mult pe o comandă online am dat în jur de 600-700 de lei pentru că erau foarte multe produse ieftine. Mi s-a întâmplat să fie unele produse mai puțin calitative decât altele, dar nu am pățit să îmi ajungă defecte. Calitatea la unele produse poate lăsa de dorit, dar atunci când cumperi cu un preț mic nu te poți aștepta la calitate. Nu am vrut să dau retur la nimic, tocmai pentru că mi se pare o bătaie mare de cap”, a spus şi Violeta C.





Este important să ne educăm în privința produselor pe care alegem să le achiziționăm și să citim politica de returnare a magazinului înainte de a face o achiziție. Cumpărătorii sunt sfătuiți să cumpere de pe site-uri sigure și să aleagă cu atenție ce își doresc pentru a reduce riscul de a se confrunta cu produse de calitate scăzută.





