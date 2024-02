Șeful Protecției Consumatorilor Constanța avertizează: "Nu mai cumpărați în baza unei reclame pe Facebook!"

„Eu am ținut și lecții deschise în școli și licee pe tema comerțului online, aspectele pozitive și aspectele negative legate de o vânzare directă. La acel moment, am observat că tinerii sunt axați doar pe acest comerț online. Am încercat să le explic, să stau de vorbă cu ei, că poate chiar li s-a întâmplat un eveniment neplăcut. Din păcate, s-a întâmplat să comande anumite produse care aveau o descriere foarte frumoasă pe site, au fost încântați și s-au trezit sau că nu vine produsul, sau că a venit unul de calitate inferioară. Le-am recomandat să studieze cu atenție site-ul și să nu mai realizeze o achiziție în baza unei reclame pe Facebook. În momentul în care vrei să comanzi, îți dorești un produs, intri pe site. Pe orice site care este supus legislației regăsim elementele de identificare ale operatorului economic, cu adresă, există trimiterea către link-ul ANPC, sunt informații, termeni, condiții care respectă legea și se precizează OUG 140. Este legea prin care ei sunt obligați să accepte returul produsului dacă clientul se răzgândește, cu condiția ca produsul să fie în aceeași stare în care l-a primit”, a declarat Ecaterina Scînteie în cadrul emisiunii „Pe subiect”, la Antena 3 Constanța.





În momentul în care consumatorii comandă de pe diferite platforme care comercializează produse din China de exemplu, CJPC nu poate interveni în ajutor. Potrivit comisarului șef, în primă fază, CJPC poate să îi verifice doar pe operatorii economici care își au sediul social în județul Constanța. Dacă au sediul în alt județ, reclamația este redirecționată către comisarii din județul respectiv. Iar dacă un operator economic își are sediul în comunitatea europeană, poate interveni centrul de consumatori europeni de la nivel de ANPC. Dacă vânzătorul este dintr-o țară din afara comunității europene, banii sunt pierduți.





„Tot timpul spun consumatorilor că trebuie să citească cu atenție informațiile existente pe site care îi dau garanția unui produs conform. Dacă dorim să achiziționăm un simplu produs, o rochie sau o pereche de încălțăminte, ne uităm ce oferte avem, ne gândim dacă în alt magazin este un preț mai bun sau mai ridicat și achiziționăm la instinct. Dacă achiziționăm pentru casă un bun de folosință îndelungată, este bine să urmărim din timp, cu câteva luni înainte, prețurile de pe diferite site-uri și din magazine, ca să ne asigurăm că, într-adevăr, reducerea este cea reală. Legislația îi obligă pe operatorii economici să facă reducerea la cel mai mic preț practicat în unitatea respectivă timp de 30 de zile”, a mai precizat, în cadrul emisiunii, comisarul șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Ecaterina Scînteie.





Atunci când vrem să ne achiziționăm un produs online, este foarte important să verificăm dacă există elemente de identificare și trimiterea către link-ul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC). Astfel, vom afla dacă produsul este verificat și aprobat de ANPC.