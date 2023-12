Sancțiuni aplicate de Protecția Consumatorilor la târgul de la Pavilionul Expoziţional

„Acțiunea desfășurată astăzi (sâmbătă, 2 decembrie – n.r.) a pornit de la informațiile primite de la mai mulți dintre consumatorii constănțeni, cu referire atât la Târgul de Crăciun, pe care eu l-am numit bâlci și ca aspect, și ca funcțiune, după care acțiunea a continuat la Pavilionul Expozițional. Acolo sunt mulți comercianți care se pretind a fi producători, în condițiile în care, din nou, am descoperit că aceștia nu sunt cei care și produc produsele pe care le comercializează. Ca urmare, au fost retrase cantități însemnate de la comercializare, nu știu la această dată cifra exactă, pentru că erau depozitate la temperatura ambientală, la peste 17 grade Celsius, în condițiile în care carnea de porc ținută în felul acesta poate reprezenta un pericol real pentru sănătatea consumatorilor. Au fost oprite și câteva dintre activitățile de alimentație publică, urmând ca în zilele următoare să se definitiveze documentele. În condițiile în care operatorii economici sancționați înțeleg să remedieze deficiențele, vor putea să-și reia activitatea. Până atunci, am stabilit că produsele alimentare trebuie păstrate în vitrină cu temperatură controlată, pentru a fi siguri că variațiile temperaturii de afară nu influențează în mod negativ calitatea acestora. Am stat de vorbă și cu reprezentanții Consiliului Județean, cei care au în grijă Pavilionul Expozițional, punându-le și acestora în vedere că nu se pot desfășura astfel de activități în asemenea condiții”, a declarat şeful Protecţiei Consumatorilor.





Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au efectuat, în weekend, o acțiune de control, la târgul organizat la Pavilionul Expozițional Constanța. De data aceasta, verificările au fost realizate sub coordonarea președintelui ANPC, Horia Constantinescu, comercianților fiindu-le cerute toate documentele de proveniență a mărfii. Totodată, s-au verificat și condițiile în care sunt păstrate produsele de origine animală.