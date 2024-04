Constănțenii sunt tot mai săraci și își cumpără haine de la second hand. Cât de sigure sunt produsele?

Dacă întrebăm comercianții, ei abia așteaptă să-și vândă produsele și susțin că sunt sigure, însă trebuie să cunoaștem felul în care acestea sunt verificate de autorități. Unele magazine de tip SH își promovează produsele pe site-uri sau pe rețelele de socializare și, astfel, le este ușor să atragă clienți. Pentru a afla dacă sunt probleme în ceea ce privește felul în care sunt comercializate produsele în magazinele second hand din municipiul Constanța, am stat de vorbă cu comisarul șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Ecaterina Scînteie. Reprezentantul autorității cu atribuții în domeniu ne-a explicat cum funcționează controalele efectuate la acest tip de produse, care pot pune în pericol viața cumpărătorilor.





„Anul acesta nu am primit asemenea reclamații. Este vorba despre magazine de produse de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte și trebuie să se asigure că respectivele produse, înainte de a fi puse la comercializare de unde au fost luate, sunt curățate, dezinfectate și dezinfestate. Anul acesta, nu am avut controale. Anul trecut, am mai găsit probleme. Când am avut control, s-au sigilat produsele respective, au fost trimise înapoi la furnizor și furnizorul a făcut adresă către Garda de Mediu să se ducă să dispună incinerarea lor. Nu erau, practic, documentele în regulă. Produsele nu erau rupte sau murdare, dar nu erau documentele de calitate”, a declarat șeful CJPC Constanța.





În afară de felul în care arată produsele, importante sunt și documentele aferente: dacă acestea nu sunt în regulă, hainele sunt respinse de autorități de la comercializare.





„În ceea ce privește produsele, în primul rând se face o inspecție vizuală a produselor și după aceea se cer documentele, date de importator, de furnizor, de distribuitor, de unde au fost luate. Dacă și produsele arată foarte bine și documentele sunt în regulă, și produsele sunt permise spre comercializare. Anul trecut, am avut un caz cu Humana, în situația căruia, după aceea, știu că s-a declanșat și o acțiune și, la acest moment, există un dosar penal. De asemenea, alte două magazine au mai fost găsite cu probleme, într-adevăr, mai mici. Nu erau în regulă”, a mai precizat comisarul șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Ecaterina Scînteie.





Deși prețurile sunt mereu reduse, magazinele pun la dispoziție anumite oferte, valabile pentru diverse perioade, care atrag oamenii ce stau la coadă pentru a vâna orice. Cele mai multe magazine de tip second hand importă produse din țări precum Germania, Elveția sau Anglia. Sunt, însă, aceste produse sigure pentru a fi utilizate?