Halucinante reclamații depuse la OPC. "Nu putem să stabilim dacă este cățelul de cinci ani sau de șapte ani"

Directorul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Ecaterina Scînteie, ne-a prezentat câteva dintre principalele reclamații care au fost depuse la instituție, de la consumatorii ce sunt tot timpul în alertă. „Au început să apară reclamațiile pe partea de cazare. Nu le convin condițiile. Pe partea de plajă, unii spun că nu ar avea spațiu pentru a sta pe cearșaf. Dar reclamă prețurile destul de mari. Sincer, pe Mamaia, prețurile sunt cam sus. Ideea este că, dacă operatorul economic propune anumite prețuri și își declară, în documentele fiscale, adaosul comercial, chiar nu există legislație să-l obligi să plafoneze prețurile. Din păcate, Mamaia a fost o stațiune cu mai puțini turiști în anii anteriori. De vină au fost și plaja extinsă, calitatea nisipului și, oricum, prețurile destul de mari și la cazare, și la mâncare. În rest, pe Constanța, oamenii reclamă ceea ce reclamă de obicei. S-au răzgândit în privința produselor cumpărate din magazin, care nu au niciun defect și ei tot au pretenția să primească banii înapoi, deși legislația nu-i obligă pe operatorii economici să restituie contravaloarea. Unii mai comandă anumite produse de pe site-uri fără a verifica dacă sunt site-uri oficiale care au trimitere către ANPC și au toate elementele de identificare. Și se trezesc că achită cu cardul produsele și nu vin obiectele care erau expuse pe site. Vin cu totul alte produse, calitativ inferioare. Și, nefiind din România sau dintr-o țară europeană, chiar nu-i putem ajuta. Sunt din China, din Turcia... Mai avem din când în când reclamații pentru o firmă care comercializează tapet. Fie tapet mai slab calitativ, fie tapet mai scump. Nu se face numai comanda online ca să identifici produsul, ci aceste site-uri acceptă și comanda telefonică. Și atunci, de multe ori, culoarea pe care o vede consumatorul o apreciază într-un fel și primește un alt produs față de cel dorit”, ne-a explicat șeful CJPC.



La Protecția Consumatorilor Constanța vin foarte multe reclamații care nu țin de instituție





Multe dintre reclamațiile care ajung la comisarii pentru Protecția Consumatorilor din Constanța sunt redirecționate către alte instituții, ce au competențe în soluționarea cazurilor. Problemele cu care vin oamenii sunt diverse. Protecția Consumatorilor, de exemplu, nu are cum să rezolve problema prețurilor unor reparații auto în service-uri, unde manopera costă în funcție de mai mulți factori tehnici. Nu țin de competențele instituției nici reclamațiile pe facturarea de energie electrică. În aceeași categorie sunt și reclamațiile pe transport persoane, atunci când se depășește numărul de călători în microbuz sau nu sunt eliberate bilete de călătorie. Sunt probleme care ajung să fie comunicate Direcției Antifraudă. „Alte tipuri de reclamații au mai fost pe contracte de telefonie mobilă, că au fost taxați în plus pe roaming sau alte probleme. Orice firmă de telefonie mobilă, la momentul la care ești un client nou, nu are date despre tine, dacă ești bun platnic, dacă relația contractuală decurge de ambele părți foarte bine, și atunci se percepe o taxă pentru activarea anumitor servicii. Dar niciun consumator nu citește contractul, mai ales pe telefonie. În ultimul timp n-am mai avut reclamații pe hipermarketuri, am și stat cu privirea pe ei și operatorii chiar depun mult efort pentru a nu mai găsi o diferență de preț la raft față de bon, produse expirate și așa mai departe. Sunt și reclamații pe bănci. Sunt consumatori care ori au retras niște bani, nu i-au primit fizic, dar s-au înregistrat în cont, alții au făcut diferite operațiuni. Intră pe site-uri neautorizate, comunică informațiile confidențiale și, după aceea, fac reclamații. Noi nu avem ce să facem. La momentul la care am sunat la bancă, tranzacțiile erau deja efectuate. Sunt turiști nemulțumiți de condițiile de cazare în condițiile în care închiriază un apartament de la o persoană fizică. Atunci nu îi putem ajuta. Persoana fizică nu dă nici bon fiscal să se vadă că, într-adevăr, ar fi niște bani. Nici nu ai cum să te duci într-un bloc să bați la ușă, să intri peste altcineva în casă”, a mai precizat Ecaterina Scînteie.



Oamenii apelează la Protecția Consumatorilor pentru orice problemă întâmpinată





Atunci când nu li se rezolvă problemele la instituțiile la care apelează, oamenii vin cu reclamații la Protecția Consumatorilor. Unii dintre ei au impresia că instituția îi poate proteja din orice punct de vedere, indiferent de domeniu și de legile în vigoare. Așa este cazul unei persoane care doar cumpărase un cățel și vârsta animalului îi dădea bătăi de cap. Ca să fie pachetul complet, alții reclamă probleme de la vizita la medic. „Un domn a cumpărat un cățel de la un medic veterinar sau de la un centru, nu știu, că nu avea documentele la el, și i s-a zis că are câinele câteva luni și, de fapt, avea câțiva ani. Pentru că s-a uitat la dantura lui, era un cunoscător al raselor canine. A spus că a fost mințit și a spus că depune reclamație. Noi i-am spus că nu e de competența noastră. Nu putem să stabilim dacă este cățelul de cinci ani sau de șapte ani. Să meargă la Direcția Sanitară Veterinară, că ei se ocupă cu animalele. Și s-a întors foarte supărat, că acolo i-au zis că nu îi fac nimic, să-l protejez eu. Păi, OK, te protejez, dar eu nu am dreptul să scriu pe subiect, chiar dacă aș fi un bun specialist. Atât timp cât nu sunt acreditată, n-am cum să scriu niciun document.





A mai fost o reclamație de la o persoană cum că lucrarea stomatologică nu era bine executată. Am redirecționat problema către Colegiul Medicilor și persoana respectivă nu înțelegea de ce. Este vorba de activitatea profesională, de modalitatea în care oamenii își duc la sfârșit responsabilitatea. Nu sunt eu în stare să spun că dantura este sau nu este bine executată”, a povestit, în încheiere, directorul CJPC Constanța.