GALERIE FOTO / Satul de Vacanţă, lipsit de muşterii, la început de sezon estival

Pe de altă parte, oamenii s-au săturat să vadă în fiecare an aceleaşi lucruri: carusele obosite, pluşuri la suprapreţ, terase vechi, fără îmbunătăţiri etc. Ca urmare, în minivacanţa de anul acesta, s-a văzut clar că Satul de Vacanță suferă de mușterii, nici vremea neţinând cu ei. Totuşi, ce s-a putut observa cu ochiul liber a fost curățenia, care ne-a lăsat plăcut impresionați. Nu am găsit gunoaie pe nicăieri, iar oamenii parcă s-au mai disciplinat şi ei, aruncând ambalajele de la diferite produse consumate în coşurile special amenajate.