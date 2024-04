Oferte de muncă pe litoral. "Cererea de la un an la altul este din ce în ce mai mare"

„În fiecare an, începând cu luna martie și terminând undeva cu luna noiembrie, activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța devine din ce în ce mai intensă. Se deschide sezonul estival și avem foarte multe oferte de locuri de muncă venite din partea agenților economici care își desfășoară activitatea în aceste domenii și nu numai. De asemenea, avem adresabilitatea din partea persoanelor care locuiesc pe raza județului și nu numai. Asta se vede și în numărul de locuri de muncă.





Odată cu apariția acestor oferte de locuri de muncă, sunt foarte multe persoane care vin și se interesează de posibilitățile de angajare, fie că vorbim de tineri, fie că vorbim de cei trecuți de 40, 45 de ani”, a declarat Adelina Vlad.



„Pregătim oameni calificați pentru fiecare sezon estival”





În această perioadă, începând din luna martie, reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța organizează campanii de informare, orientare și consiliere în liceele, școlile profesionale și universitățile de pe raza județului. Urmează să se încheie anul școlar, astfel că angajații instituției merg să aducă la cunoștința tinerilor care finalizează curând studiile legislația ce trebuie respectată.





„Le aducem la cunoștință tinerilor posibilitățile de angajare, avantajele și toate informațiile care ar putea duce la schimbarea statutului din elev, viitor șomer, în viitor salariat. Mulți se duc pe partea de bucătărie. Vorbim de bucătar, de ajutor de bucătar, de ospătar… Căutare foarte mare au și cameristele. Iar persoanele care nu au o calificare vor fi încadrate ca femei de serviciu, deși poate ele vor face activitate specifică unei cameriste. Noi, anul acesta, ne-am propus să facem nu mai puțin de 31 de cursuri pe 31 de calificări. Dar vom face 34, în ideea că pentru recepționer, ospătar și cameristă ne-am propus să formăm câte două grupe a câte 14 persoane. E un lucru pe care îl facem în fiecare an. Pregătim oameni calificați pentru fiecare sezon estival. Cererea de la un an la altul este din ce în ce mai mare pentru litoralul românesc. Se deschid din ce în ce mai multe unități de cazare sau de servire a mesei pe litoral. Există o penurie de astfel de unități de la un an la altul”, a adăugat reprezentantul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța.





În ceea ce privește numărul de oferte de muncă venite din partea agenților economici pentru sezonul estival, activitatea intensă a AJOFM începe în luna martie și se încheie în noiembrie. La momentul acesta, în evidențele instituției sunt disponibile aproape 1.200 de oferte de locuri de muncă. Mai bine de jumătate dintre ele sunt pentru sezonul estival 2024. Dacă la începutul lunii martie erau 500-600 de oferte, în momentul de față numărul a ajuns să se dubleze. Purtătorul de cuvânt al AJOFM se așteaptă să se ajungă, în curând, la un număr de 2.000 de oferte de locuri de muncă. Așa arată și experiența anilor anteriori, dar și specificul județului. Estimativ, vor fi peste 1.000 de posibilități de angajare pe litoral numai pe sezonul estival, fie și pe perioadă determinată.