Vasile Simion, primarul comunei Ghindărești, candidează din nou, pentru a continua procesul de modernizare al localității

În plus, el a adăugat că tot pentru copiii din comună administraţia se ocupă de dotarea cu echipamente digitale a unităților de învățământ, în cadrul proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Ghindărești, Județul Constanța”. Valoarea totală a proiectului este de 756.546,07 lei. Produsele achiziționate vor contribui la îmbunătățirea procesului educațional în cadrul Școlii Gimnaziale „S. A. Esenin” Ghindărești și Grădiniței cu Program Normal Ghindărești.





Nici sistemul de canalizare al localităţii nu a fost uitat, astfel că lucrările de extindere au fost finalizate în cartierul nou.





„Aceste lucrări le-am realizat în regie proprie, fiind vorba despre peste un kilometru. În toată localitatea am modernizat iluminatul stradal. Acum avem lămpi economice peste tot. Avantajele se regăsesc în primul rând în costurile mai mici ale facturilor. Suntem în faza de obtinere a avizului final din partea CJ Constanţa pentru PUG Ghindăreşti”, a mai spus primarul.



Pe de altă parte, a fost amenajată şi o piață în Ghindărești. Aici vin comercianți din județul Constanţa, dar și din județele învecinate, care apreciază condițiile de care dispune locația. Pentru petrecerea timpului liber, dar și pentru a atrage turiști în zona Ghindăreşti, administraţia locală condusă de Vasile Simion a amenajat o plajă pe malul Dunării cu nisip fin, iar copiii au acum două părculețe de joacă.





„Candidez pentru un nou mandat de primar, pentru că îmi doresc să continui proiectele începute, dar și cele aflate în diverse stadii de implementare. Am în plan să finalizez integral asfaltarea. Să finalizez proiectul la care deja lucrăm, pentru schimbarea rețelei electrice în toată localitatea. Cu sprijinul Consiliului Județean și al viitorului președinte Florin Mitroi, intenționez să reabilitez DC67 între Ghindărești și Tichilești. Actualul primar al comunei Valu lui Traian va fi cu siguranță viitorul președinte al CJ. Experiența sa în administrație, dar și viziunea de dezvoltare pe care dânsul o are reprezintă și pentru noi un mare avantaj. Avem toată susținerea sa în derularea proiectelor noastre viitoare. Noi ca localitate suntem prinși în proiectul EURO VELO și marele meu vis este să realizăm legătura între Ghindărești și Topalu, pe malul Dunării. În acest moment, drumul este distrus, însă zona beneficiază de peisaje absolut minunate, iar odată cu reabilitarea drumului sigur vom atrage turiști în această zonă”, a subliniat primarul Vasile Simion, candidatul PNL Constanța pentru funcția de primar al comunei Ghindărești.





„În perioada mandatelor mele am reușit să finalizăm o serie de lucrări necesare unui trai decent, avem în lucru alte lucrări de amploare și mai avem proiecte depuse pentru realizarea cărora așteptăm finanțarea. Pot spune că am finalizat sistemul de alimentare cu apă, sistemul de canalizare și stația de epurare. În același timp, am început modernizarea și reabilitarea drumurilor. Pot reaminti că am reabilitat jumătate din DC 27, respectiv tronsonul Ghindărești – DN 2A (Hârșova – Constanța), și avem în lucru proiectul «Modernizare și reabilitare drumuri comunale și stradale în comuna Ghindărești, județul Constanța, etapa I și II», proiect la care suntem în faza de licitație publică. Finanțarea este asigurată prin programul Anghel Saligny. Am anvelopat Școala din Ghindărești, dar am şi consolidat și anvelopat grădinița, ceea ce va aduce un confort sporit elevilor”, a declarat primarul Vasile Simion.