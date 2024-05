Taxaţi şi dincolo de moarte. Anchetă la Spitalul Judeţean, după acuzaţiile de mită de la morgă

Câţi bani au încasat de la oamenii aflaţi în cele mai grele momente din viaţa lor, asta numai angajaţii o ştiu. Anchetatorii au stabilit, însă, că, în ultimele două luni ale anului în curs, asistenții medicali acuzaţi ar fi primit diferite sume de bani pentru a-și îndeplini atribuțiile de serviciu legate de manipularea cadavrelor. Mai exact, acestea vizau operațiuni de îmbălsămare, toaletare, îmbrăcare și predare către aparținători a corpurilor persoanelor decedate în spital, scutite de autopsie sau asupra cărora fuseseră efectuate autopsii anatomo-patologice ori medico-legale. Se pare că, în schimbul serviciilor prestate, aceștia acceptau sumele de bani, în special pentru accelerarea procesului de predare a persoanelor decedate către aparținători.



La aflarea celor întâmplate la Spitalul Judeţean, Consiliul Județean Constanța a reacţionat, condamnând faptele petrecute în cadrul celei mai mari unităţi sanitare din judeţ. „Consiliul Județean Constanța (CJC) a luat la cunoștință cu indignare despre reținerea celor trei asistenți medicali de la Spitalul Clinic Județean de Urgență, sub acuzația de luare de mită în formă continuată. Față de această situație, facem precizarea că președintele CJC, Mihai Lupu, a dispus efectuarea de cercetări asupra activităților desfășurate în cadrul Secției de Anatomie Patologică și Serviciului Județean de Medicină Legală, prin intermediul Corpului de Control al instituției, singura structură autorizată a CJC în acest sens. Ancheta are scopul de a clarifica circumstanțele în care s-au produs aceste incidente și de a preveni apariția unor situații similare în viitor”, au precizat reprezentanţii CJC.



Mihai Lupu, despre directori: „Voi fi obligat să îi destitui”





Stupefiat că într-un spital ar putea fi taxați chiar și decedații, preşedintele CJC, Mihai Lupu, a declarat următoarele: „Cu toate că menirea celor care lucrează acolo este să servească actul medical, cu atât mai mult într-o zonă în care ar trebui să aline suferința oamenilor, este de neconceput să descoperi că familiile îndurerate sunt supuse unor astfel de practici. Este foarte clar că există deficiențe și sincope mari în exercitarea actului medical. Respect dreptul fiecăruia la prezumția de nevinovăție, însă consider că, până la finalizarea cercetărilor, cel mai corect lucru ar fi ca directorul medical al SCJU Constanța, Marius-Dragoș Prăzaru, precum și directorul de îngrijiri medicale, Petruș Mihăilescu, să își prezinte demisiile din aceste funcții. În cazul în care nu o vor face, voi fi obligat să îi destitui. Am mari semne de întrebare cu privire la prioritățile și angajamentele acestora în calitate de directori ai SCJU și, prin urmare, le aștept demisiile. Aceste acuzații grave, aduse personalului medical, sub conducerea celor doi directori, sunt inacceptabile și subminează încrederea cetățenilor în sistemul de sănătate”.





Întrebaţi dacă îşi vor da demisia din funcţiile deţinute, cei doi directori nu au dorit nici să confirme, dar nici să infirme că au făcut sau intenţionează să facă acest lucru. Singurul mesaj pe care reporterii „Cuget Liber” l-au primit este acesta: „Conducerea Spitalului Judeţean Constanţa oferă tot sprijinul autorităților competente pentru a asigura desfășurarea corectă și transparentă a investigațiilor. Integritatea și respectarea legii sunt principii fundamentale ale unităţii medicale, iar orice abatere de la acestea este tratată cu maximă seriozitate”. Potrivit purtătorului de cuvânt al SCJU, Crina Kibedi, se vor lua toate măsurile necesare pentru a fi prevenite astfel de incidente în viitor și pentru ca activitatea Spitalului Județean Constanța să se desfășoare în conformitate cu cele mai înalte standarde etice și profesionale. „Precizăm că programul celor două secţii nu este afectat de aceste incidente”, a adăugat același purtător de cuvânt.





Foarte multe persoane din cele care au avut de ridicat morţi, în ultimii ani, de la secţia de Anatomie Patologică şi Serviciul Județean de Medicină Legală au spus că au fost nevoite să le dea bani în plus, pentru serviciile prestate, anumitor angajaţi care îşi desfăşoară activitatea acolo. „Mie mi-a murit tatăl în urmă cu câteva luni şi, până când nu le-am băgat ceva în buzunar, nu s-au mişcat mai repede”, ne-a declarat George I. Aceeaşi situaţie ne-a descris-o şi Mădălina P., care a făcut acelaşi lucru, atunci când i-a decedat bunica.