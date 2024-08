Ospătarii pleacă acasă cu bacșiș generos, livratorii abia strâng câțiva lei! "Unii oameni nu îți dau nimic în plus"

Ambele joburi necesită multă alergătură, ore lungi petrecute în picioare și rezistență la căldură. Ce îi motivează pe tineri să lucreze în aceste condiții dificile? Răspunsul vine chiar de la ei: tips-urile/bacșișurile pe care le primesc după o zi lungă de muncă.





O mare parte din tineri caută joburi care oferă posibilitatea unor câștiguri substanțiale, dar nu toate asigură generozitatea clienților. Dacă facem o comparație, ospătarii reușesc să câștige chiar și de zece ori mai mult decât livratorii de mâncare.



De ce livratorii câștigă mai puțin?





O mare parte din livratorii care lucrează la cunoscute firme de food-delivery își pot alege câte ore își doresc să lucreze, deoarece sunt plătiți pe numărul de livrări. Pentru fiecare comandă, livratorii primesc o anumită sumă de bani, care nu este chiar atât de mare. Nici la capitolul bacșiș nu stau foarte bine, cu toate că depun destul de multe eforturi pentru a livra mâncarea într-o stare bună.





„Cu tips-ul întotdeauna am stat prost. Unii oameni nu îți dau niciun ban, cu toate că tu poate ai urcat patru etaje, ai condus pe caniculă și te-ai grăbit să ajungi cu mâncarea caldă. Primesc ba câte un leu, ba câte zece lei, cel mai mult am primit 25 de lei de la o doamnă care a apreciat faptul că am urcat până la etajul nouă cu două pungi de cumpărături, pentru că nu mergea liftul. Oamenii se gândesc că asta este meseria noastră și că primim deja un salariu, așa că nu sunt obligați să ne lase și nouă ceva. Nu sunt obligați, într-adevăr, dar mi se pare un gest frumos pentru noi, care ne agităm zilnic pentru a oferi servicii de calitate. După 12 ore de muncă, când văd că am reușit să strâng doar 30 de lei tips, nici nu îmi mai vine să merg a doua zi”, a declarat pentru redactorii „Cuget Liber“ Ionuț O., livrator în Constanța.



Ospătarii pleacă acasă chiar și cu 700 de lei pe seară





Când trecem pe partea de ospătărie, putem vorbi de sume mari cu care aceștia pleacă acasă după o zi de muncă. Comparativ cu livratorii de mâncare, ospătarii pot pleca acasă și cu peste 700 de lei pe zi.





„Stau foarte bine cu tips-ul. Oamenii îți oferă bani pentru serviciile pe care le prestezi și pentru cât de frumos te comporți cu ei. Le mai aduci o apă, un suc, debarasezi masa când vezi că au terminat, îi întrebi cum se simt. Interacțiunea dintre noi este una mult mai apropiată față de ce fac livratorii, cred că acesta este și motivul pentru care noi primim mai mult tips. În cea mai proastă zi a mea m-am întors acasă cu 200 de lei, și asta pentru că afară a fost furtună și nu prea a fost lume. În weekend, ajung acasă și cu peste 700 de lei, ceea ce este mai mult decât perfect, dar pentru acești bani alerg toată ziua”, a declarat Andreea A., ospătăriță.





Și livratorii aleargă toată ziua pentru a oferi cele mai bune servicii și pentru a ne aduce mâncarea caldă, tocmai de aceea merită și aceștia să fie răsplătiți de fiecare client pe care îl servesc, cum a fost și în perioada pandemiei de Covid-19, unde aceștia au fost cei mai câștigați dintre toți.





„Când am fost în carantină, atunci am avut parte de cea mai bună perioadă, toți livratorii. Pe stradă eram doar noi și poliția, puteam să ne facem treaba ușor și fără probleme. Comenzile erau fără număr și în perioada aceea mă întorceam și eu acasă cu bani. Într-o săptămână am strâns numai din tips peste 1.500 de lei, au fost vremuri bune pentru noi, acum nu mai este așa”, a explicat același livrator.





Problema bacșișului este una actuală, deoarece nu multă lume consideră necesară această practică, cu toate că, în alte țări, oamenii sunt obligați să ofere măcar 10% din nota de plată.





Tot mai mulți români aleg să vină pe litoral pentru a munci, iar cele mai căutate meserii sunt în domeniul HoReCa și în cel al livrărilor, unde cererea a crescut semnificativ. Deși nu sunt cele mai plăcute medii de lucru, mulți aleg să se angajeze ca ospătari și livratori de mâncare.