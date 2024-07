Livratorii sunt suprasolicitați în perioada caniculară! "Zilnic mi s-a făcut rău"

Până la sfârșitul acestei săptămâni, temperaturile supărătoare nu ne vor da pace. Deplasarea dintr-un loc în altul devine tot mai dificilă, activitățile cotidiene sunt îngreunate, iar productivitatea scade semnificativ. Aerul devine tot mai greu de respirat, iar efectele caniculei se resimt din plin în oraș.





În aceste condiții, mulți constănțeni preferă să rămână în confortul caselor lor, unde aerul condiționat le oferă o oază de răcoare. În zilele toride, bucătăria se transformă într-un adevărat cuptor, iar gătitul devine o provocare. Astfel, serviciile de livrare devin o soluție salvatoare. Prin câteva click-uri pe aplicațiile de food-delivery, constănțenii pot comanda felurile preferate, fără a fi nevoiți să se expună căldurii sufocante sau să petreacă timp în bucătărie. Restaurantele din oraș se adaptează rapid la cererea crescută, iar livratorii sunt mereu pe drum, asigurându-se că toți clienții primesc mâncarea proaspătă și rapid. Pe măsură ce temperaturile cresc, crește și numărul comenzilor de mâncare livrată, semn că din ce în ce mai mulți oameni preferă această alternativă comodă și eficientă.



„Nu am timp nici să mănânc”





Livratorii sunt copleșiți de numărul de comenzi, dar și de căldura mare și aerul irespirabil. Unii dintre ei susțin că numărul comenzilor se dublează în perioadele cu temperaturi foarte ridicate și că totul devine din ce în ce mai dificil de la o oră la alta.



„Eu unul sunt copleșit. Comenzile mele s-au dublat și trebuie să bat tot orașul cu scuterul pe care l-am închiriat. Este extrem de greu, în primul rând pentru că trecem prin niște schimbări de temperatură foarte bruște. Venim transpirați de afară, intrăm în mall, unde este rece, fiind aer condiționat, apoi ieșim iar afară. Soarele bate foarte tare, eu am echipament pe mine, plus casca în cap, resimt căldura mult mai tare. Zilnic mi s-a făcut rău, dar asta este, riscul meseriei. Îi înțeleg și pe cei care comandă, nici eu nu aș vrea să ies din casă. Lucrez de dimineața până seara și am peste 20 de comenzi pe zi”, a declarat pentru redactorii Cuget Liber Vlad M., livrator.





„Este crunt, suntem cu toții terminați în perioada asta. Noi alergăm mult în perioada verii, dar acum cu canicula asta parcă este și mai rău. Primesc comenzi peste comenzi și îmi este greu să le fac față tuturor, nu am timp nici să mănânc. Cu greu suport căldura, ieri era să leșin la semafor, uneori simt că nu merită să vin la muncă pe canicula asta, și dacă vin, să fiu plătit triplu pentru câte îndur. Este greu să lucrezi în astfel de condiții pentru că nu mulți clienți înțeleg. Ei vor doar să le fie livrată mâncarea repede, nu mai contează că nouă ni se poate face rău pe drum”, a declarat un alt livrator.





Clienții comandă supe, multă apă, cafele, fast-food, fructe și legume, dar și pachete de țigări. Livratorii susțin că, față de săptămâna trecută, numărul comenzilor a crescut semnificativ, dar și că cele mai multe comenzi se fac în orele de vârf, de la ora 12.00 până la ora 16.00, în perioada aceasta caniculară. Așadar, în cazul în care ați efectuat o comandă în acest interval orar, fiți răbdători, deoarece acești oameni lucrează la intensitate maximă pe temperaturi de foc.