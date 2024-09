Acvariul din Constanţa, lăsat de izbelişte. "Clădirea se menţine pe linia de plutire"

Reamintim că, în luna februarie 2023, din cauza tavanului, din care s-au desprins var și bucăți de tencuială, acvariul a fost închis pentru lucrări de mentenanţă. Acesta este şi motivul pentru care oamenii sunt extrem de dezamăgiţi, spunând că este inadmisibil ca după atât timp clădirea să continue să se degradeze şi să fie lăsată de izbelişte. „Chiar este rușinos. Ca și Cazinoul, care se află în curs de finalizare a lucrărilor, și Acvariul Constanța este o emblemă a acestui oraș. Ce fel de emblemă este, dacă stă cu lacătul pe uşă, mai ales acum, cât este cald şi lumea se plimbă mult în această zonă?”, ne-a declarat Virgil M.





„Am ajuns la mare de o zi. Cum vremea nu a fost de plajă, ne-am fi dorit să vizităm acvariul, pentru că ne place tare mult să admirăm peştii. Din păcate, acest lucru nu a fost posibil, nici acum şi nici anul trecut, când am venit”, a adăugat Mariana P.



Pentru că am vrut să le răspundem la întrebarea „când se deschide acvariul?” și cititorilor noștri, care ne-au contactat, zilele acestea, am solicitat, mai întâi, informații de la Consiliul Județean Constanța (CJC).







Potrivit purtătorului de cuvânt al CJC, Marian Cioacă, în prezent, se aşteaptă finalizarea expertizei tehnice. „Nu putem avansa un termen, dar vă asigurăm că se fac toate eforturile pentru redeschiderea Acvariului”, ne-a declarat acesta.





La rândul său, directorul CMSN, Ionuț Nache a precizat că activitatea acvariului este, în continuare, suspendată.



„Am decis să facem demersuri, în continuare, pentru expertize şi tot ce trebuie, dar din punctul meu de vedere, cred că, Acvariul, în acest moment, necesită reparaţii capitale, pentru că reparăm pe-o parte şi stricăm pe cealaltă şi este păcat să investim bani într-un lucru care trebuie refăcut de la zero. Până acum, au fost făcute două expertize, dar nici un expert nu a vrut să îşi pună semnătura, pentru că este o clădire emblematică, veche şi este foarte greu să iei o decizie, dacă închizi şi reloci toate animalele, pentru că e un pericol sau facem doar anumite reparaţii. Avem rapoarte de inspecţie făcute, avem expertize, dar nimeni nu şi le asumă clar şi nici nu pot să plătesc alte expertize, în condiţiile în care nu le am întocmite de un expert, exact aşa cum trebuie, conform legii. Sunt oameni care sunt de părere că, dacă lăsăm 10 cm apa din fiecare bazin ar putea fi funcţional, dar nu aş vrea ca cineva să aibă vreo experienţă neplăcută acolo. În prezent, angajaţii se prezintă zilnic la program, între orele 8:00-16:00, peştii sunt îngrijiţi. În ceea ce priveşte clădirea, aceasta se menţine pe linia de plutire, dar să vedem cum trecem de iarnă. Am emoţii mari, pentru că infiltraţiile de apă pot dăuna”, a declarat managerul, pentru „Cuget liber”.





În urmă cu câteva zile, dintr-o greşeală, cineva a postat pe pagina de Facebook a Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) că se deschide Acvariul, un moment mult aşteptat atât de constănţeni, cât şi de turişti. Cum veştile bune se împrăştie repede, oamenii au început imediat să discute între ei şi îşi facă planuri pentru săptămâna aceasta, având în vedere faptul că instituţia ar fi trebuit, conform postării respective, să îşi reia activitatea începând cu data de 2 septembrie. Din păcate, spre dezamăgirea tuturor, acvariul nu se va deschide, ci va rămâne închis pe o perioadă nelimitată.