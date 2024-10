Trotuarul dintre 2 Mai şi Vama Veche mai are de aşteptat. Mai mulţi consilieri judeţeni, revoltaţi!

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi a şedinţei, iar mai multe detalii ne-a oferit vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Petre Enciu.





„Există un raport de specialitate negativ din partea departamentului juridic al CJC. Sunt tot felul de speculaţii. Ne putem gândi la mai multe lucruri dar momentan nu avem probe. Din punctul meu de vedere este un abuz în serviciu să avizezi negativ o astfel de iniţiativă. Vom face plângere penală funcţionarilor care au semnat un astfel de raport. Sunt 5-6 persoane din departamentul juridic care au considerat că acest proiect nu întruneşte condiţiile legii. Nu este un aviz, este mai mult decât atât. Este o decizie pe care au luat-o ei de a încadra acel obiectiv de investiţii în afara interesului judeţean. Asta se face doar prin decizie. Un obiectiv sau o investiţie este de interes judeţean în momentul în care se decide lucrul acesta. Această noţiune de interes judeţean nu este reglementată în nici un proiect de lege în România. Juriştii ar fi trebuit să lase la latitudinea plenului sau a consilierilor să decidă dacă acel proiect este de interes judeţean. Şi eu vă spun că nu este doar de interes judeţean, este de interes naţional. Este de anvergură. Ce a fost în spatele acestor decizii, eu nu ştiu să vă zic. Nu ştiu dacă au fost decizii luate pe plan politic. Dar dacă este aşa, aceste lucruri ar trebui pedepsite. Este păcat că iniţiativa aceasta a fost doborâtă de pixul funcţionarilor. Mi-a dat senzaţia că practic nu contăm. În condiţiile în care în alte judeţe astfel de investiţii au avut aviz pozitiv. Nu am inventat noi apa caldă. Ne-am inspirat şi noi. Dar la noi nu se poate din cauza acestor funcţionari publici”, a declarat Petre Enciu.





La rândul său, Ionel Dia, de la PSD, a confirmat şi el cele spuse de Petre Enciu şi a lăsat să se înţeleagă că trotuarul va fi construit în cele din urmă cu bani de la Primăria Limanu.





„Proiectul a avut aviz negativ de la comisia juridică şi nu poate intra pe ordinea de zi cât timp are acest statut. Eu ştiu că primarul din Limanu





şi-a asumat căi va face el din propriile resurse acest proiect. Va fi făcut din bani locali. Sută la sută construirea acestui trotuar este necesară. Primarul are proiectul finalizat şi astfel se poate începe execuţia. Dacă aici, la Constanţa, nu am putut să avem un dialog, o să îl facă dânsul din propriile resurse. Noi găsisem un consens în Consiliul Judeţean ca acest proiect să treacă dar nu a primit aviz pozitiv şi astfel, noi, ca iniţiatori, am fost nevoiţi să retragem acest proiect pentru că doar iniţiatorul poate face acest lucru. Pe scurt au motivat că acest drum nu este în interesul judeţului şi că ar fi doar în interesul localităţii Limanu”, a explicat Ionel Dia.





Din păcate, consilierul judeţean Geanina Topolov, de la PNL, nu a putut fi contactată telefonic.



Daniel Georgescu, primarul comunei Limanu: „Nu înţeleg de ce proiectul a primit aviz negativ”



Primarul localităţii Limanu, Daniel Georgescu, a declarat pentru Cuget Liber că se lucrează pentru a se găsi o sursă de finanţare prin care acel trotuar să fie până la urmă construit.











„Din cauza faptului că acest proiect a primit un aviz negativ, a trebuit să fie retras de pe ordinea de zi. Asta este. Vom vedea ce vom face. Noi avem proiectul în plan, eu am toată documentaţia depusă şi atunci trebuie să găsim o sursă de finanţare pentru a începe lucrările. În orice caz aceste lucrări nu vor putea să înceapă decât de la 1 ianuarie. Vom vedea cum vom finanţa acest proiect. Nu ştiu de ce a primit aviz negativ, chiar nu înţeleg”, a declarat Daniel Georgescu.





Şi Semiran Abdurefi, de la USR, a pus suflet în acest proiect şi este revoltată de faptul că acesta nu a primit aviz favorabil.



„De patru luni încercăm să înaintăm aceste documente și nu am remarcat decât o rezistență acerbă din partea aparatului de specialitate a Consiliului Județean – Serviciul Juridic. Am coalizat toate forțele politice pentru această transformare a CJC în finanțator pentru proiectul acesta de interes județean. Am pus osul la treabă PSD, PNL și USR și am scris acest proiect, transmis, înregistrat în CJC. Am cerut Juridicului să ne ajute să găsim forma legală pentru realizarea acestui proiect. Am dat și exemple din România pentru a finanța astfel de obiective: Modernizarea Drumului de Interes Local în comuna Moroieni, județul Dâmbovița. Practic, ce propunem noi, s-a putut, dar la CJC Constanța nu se poate pentru că un serviciu decide că acest obiectiv de investiții nu este de interes județean. Se pare că noi, consilierii județeni nu contăm deloc în fața unui funcționar din Direcția Juridică. O țară întreagă așteaptă un răspuns la tragedia de acum un an dintre 2 Mai și Vama Veche”, a spus şi Semiran Abdurefi.





Semiran Abdurefi de la USR, Ionel Dia de la PSD şi Geanina Topolov de la PNL au iniţiat acest proiect pentru ca tragedii cum a fost cea de anul trecut de la 2 Mai, în care doi tineri şi-au pierdut vieţile, să nu se mai repete.