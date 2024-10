Florin Mitroi: „Eu sunt un om transparent, tocmai de aceea am invitat presa la această ședință. Eu am venit aici cu un scop. Acela de a munci împreună. Trebuie să dezvoltăm județul, să arătăm că aducem CJC acolo unde eu, în urma cu 20 de ani, știam că era un respect să intri în CJC. Era o etichetă. Vreau să venim la program, la ora 08:00. Dacă se întâmplă să aveți o problemă într-o zi nu va reproșez nimic. Dar până acum ați făcut o obișnuință din asta. Nu este normal să mergem în timpul programului la cafea cu prietenii. Nu este normal ca directorii de deconcentrate să intre cu bocancii în cei din subordinea lor. Din momentul acesta toți suntem egali. Nimeni nu este mai presus de lege.



Nimeni nu mai dezbină niciun salariat. Nu primesc pe nimeni în birou. Nu aveți ce căuta. Un om care știe să conducă își ține o echipă unită.







Vreau să aduc salariile dumneavoastră la maxim. Nu am o problemă. Eu respect oamenii care își fac treaba. Care nu, să își găsească altceva de făcut. Nu mă interesează că sunt angajați mama, tata și fiica și așa mai departe. Dacă ești bun, rămâi.

Dacă nu, îmi pare rău. Este un respect să venim la muncă la ora 08:00. Sunt oameni care mi-au furnizat anumite informații. De mâine, pe rând, vreau să veniți și să îmi spuneți tot. Ca să ajung să vă cunosc voi întra în fiecare birou. Nu am venit aici pentru funcție sau pentru bani. Din acest moment, cei de la achiziții să știți că nu o să vin să vă arăt cu degetul ce să faceți. Eu vreau să dormiți bine și dumneavoastră și eu. Unii au făcut pușcărie, alții sunt cercetați. Știți de ce? Pentru că cineva din serviciu face pe deșteptul și vă pune să semnați tot felul de hârtii. Aceste lucruri se vor încheia. Dacă ele nu se închid începând de astăzi, nu e bine. Eu nu merg înapoi. Merg doar înainte. Nu fac rău. Nu am făcut în viata mea o plângere penală. Nu am dat o amendă. Știu mai mult decât știți dumneavoastră. Sau le știți și nu ați avut curaj să vorbiți.







Eu cred că ați înțeles cu toții ceea ce îmi doresc de la dumneavoastră. Nu mă sunați. Rămân prietenul dumneavoastră, șeful dumneavoastră. Dar sunt autoritar. Știu că există un protocol pentru anumite persoane. Din acest moment, acest protocol se oprește. Dacă eu și oamenii mei beau cafea trebuie să bea toată lumea. Venirea mea aici trebuie să vă bucure. Sunteți vreo cinci de aici pe care i-a deranjat venirea mea. Vă știu care sunteți.







Când am ajuns în primăria Valu nu știam cu ce se mănâncă. Secretara era nervoasă. Trântea uși pe acolo. Și nu puteam să o dau afară. Dar a rezistat doar două luni. A plecat singură. Eu așa funcționez. Eu vreau să fac treabă. Eu nu fac politică. Eu nu am impus niciodată unui salariat să mă voteze. Nu v-ați pus întrebarea de ce am ieșit primar timp de 20 de ani cu 90 la sută? Pentru că vreau să fiu egal cu toți. Si șeful să știe să respecte și să fie respectat. Nu trebuie să băgați limba în ureche nimănui. Eu oamenii de acest tip nu îi suport.







Îmi propun să am o întâlnire și cu deconcentratele. Prima dată vreau să fac echipa. Apoi trebuie să vedem problemele care sunt la drumurile județene pentru că vine iarna. Și în al treilea rând, vreau să mă ocup de sănătate”.

În aceste momente presedintele ales al Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a convocat o ședință operativa cu toți angajații din subordinea CJC. Consiliul Județean Constanța are un număr de 286 de angajați. Ședinta are loc în Sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ.