Aleșii județeni, convocați în ședință extraordinară. Iată cine face parte din comisiile de specialitate ale CJC

Ședința se desfășoară în format fizic. În aceste momente, se efectuează prezența. La ședință sunt prezenți 34 de consilieri judeteni din 37.







Pe ordinea de zi se află două proiecte de hotărâre. Primul face referire la constituirea comisiei de numărare şi validare a voturilor exprimate de consilierii judeteni în cadrul procedurii votului secret, mandatul 2024-2028. Cei de-al doilea proiect vizează constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Constanţa, mandatul 2024-2028.

Primul proiect de pe ordinea de zi a fost retras.

Există șase comisii și fiecare dintre ele va avea șapte membri.







Florin Mitroi: „Am avut mai multe vizite în județ. Am fost la un centru de copii de la Agigea. Mi-a plăcut cum erau îngrijiți. Am fost la Techirghiol la un astfel de centru și de asemenea mi-a plăcut cum sunt îngrijiți. Am fost la Eforie la un spital și bolnavii de acolo erau mulțumiți. Doar că tavanul clădirii este puțin surpat. Trebuie să vedem cum facem rost de fonduri pentru a renova acolo. La Agigea, în schimb, la spitalul pentru cei bolnavi de TBC, am rămas ingrozit. Am intrat în curte și am văzut foarte multă mizerie. Nu au personal. În clădire nu am mai putut să intru pentru că era să leșin. Am venit acasă și nu am mai fost bun de nimic. Nu mai vreau un al doilea vicepreședinte de la PNL. Va fi probabil Răzvan Filipescu de la PNL și al doilea va fi de la AUR, PSD sau Alianța Dreapta Unita. Pentru că vreau majoritate, dar și diversitate. Nu îmi vine să cred cum arată Direcția de Pază a Consiliului Județean Constanța. Băiatul ăsta care stă prin parcare îl pot da mâine afară. Dar trebuie să analizam. Cu siguranță voi schimba conducerea Direcției de Pază de la CJC. Săptămâna viitoare se va întampla acest lucru. Festivalul Mamaia va continua. Eu mi-aș dori să reabilităm clădirea Teatrului de Vară din Mamaia până la vară. Nu știu dacă este posibil. Termenul este anul 2026. Vom organiza și Ziua Dobrogei, vom face să fie frumos”.







Lista comisiilor Consiliului Județean Constanța

I. Comisia de Buget – Finante



1. PNL – Bucovala Enache



2. PNL – Picu Ioan – Alexandru



3. PNL – Caprinciu Stelica



4. PSD – Surdu Marian



5. PSD – Nita George



6. AUR – Morar Andra – Diana



7. ADU (USR) – Lazar Gilda - Valentina



II. Comisia Juridica, Administratie si Ordine Publica



1. PNL – Stelian Gima



2. PNL – Gheorghe Andreea



3. PNL – Ciobanu Cristina - Elena



4. PSD – Learciu Dumitru Daniel



5. PSD – Stamate Marius



6. AUR – Mateescu Sorin – Cristian



7. ADU (USR) – Enciu Petre



III. Comisia pentru Investitii, Patrimoniu, Infrastructura, Urbanism si Protectia Mediului



1. PNL – Gurgu Andrei



2. PNL – Popa Liviu



3. PNL – Butnaru Mihai



4. PSD – Bucur Ionel



5. PSD – Nita George



6. ADU (USR) – Mirea Cristian



7. AUR – Lita Marinel



IV. Comisia pentru Sanatate si Protectie Sociala



1. PNL – Adnan Mustafa



2. PNL – Pintilie Alexandru



3. PNL – Gima Stelian



4. PSD – Busu Stere



5. PSD – Pandichi Cornelia



6. AUR – Vlahu Nicolae



7. ADU (USR) – Lazar Gilda - Valentina



V. Comisia pentru Servicii Publice, Relatii InterInstitutionale, Agricultura si Mediu de Afaceri si ONG-uri si relatia cu Societatea Civila



1. PNL – Graniceru Alexandru



2. PNL – Constantinescu Dana - Mariana



3. PNL – Filipescu Razvan



4. PSD – Learciu Daniel



5. PSD – Malciu – Ana Maria



6. AUR – Saioc Maria



7. ADU (FD) – Baba Theodor - Ionut



VI. Comisia pentru Educatie, Sport, Tineret, Cultura si Turism



1. PNL – Stere Guteanu



2. PNL – Picu Alexandru - Ioan



3. PSD – Ivascu – Marinela – Gela



4. PSD – Stan Daniela



5. AUR – Istrate Iulian - Sorin



6. AUR – Morar Andra - Diana



7. ADU (PMP) – Palaz Claudiu Iorga





Președintele Consiliului Județean Constanţa, Florin Mitroi, i-a convocat pe aleșii județeni în ședință extraordinară, astăzi, 6 noiembrie, la ora 10:00, în Sala „Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ.