Cozi, aglomeraţie şi nervi întinşi la maxim la Policlinica nr. 1. "Nu avem cu cine acoperi două ture"

Este adevărat, unele cabinete (chiar destule) au trecut printr-un proces de modernizare, dar încă mai există spații care au nevoie de astfel de intervenții, pentru ca întregul spațiu să aibă un look modern, la standarde internaționale. Problema principală în ambulatoriu nu este, însă, cea legată, neapărat, de renovare, ci de…așteptat pe holurile instituției. „La fel ca şi în spital, în Urgenţă, şi aici se aşteaptă mult pe holurile instituţiei. Din câte am înţeles, nu au medici suficienţi, deci cumva se explică, uneori, şi aglomeraţia de pe holuri”, ne-a mărturisit Adrian G.





O altă doamnă, Cristiana M. are aceeaşi nemulţumire. Femeia ne-a declarat că nu are ce comenta la adresa specialiştilor, dar este de părere că pierde mult prea mult timp aşteptând să-i vină rândul la doctor. „Hai că înţeleg să stau 10-15 minute, dar dacă trebuie să stau mai mult, atunci e o problemă”, a subliniat ea.











Am vrut să aflăm care este situaţia şi de la reprezentanţii spitalului, vizavi de cele semnalate de pacienţi. Aceştia au recunoscut că sunt deficitari, într-o oarecare măsură, la capitolul personal medical. Potrivit dr. Nurla Ghiulserin, șeful laboratorului de Explorări Funcționale din cadrul SCJU, personalul din ambulatoriu este destul de puțin, dar serviciile, toate, sunt de bună calitate. „Facem polisomnografii (este singurul centru din zonă), electromiografii, bronhopscopii, cu spirometrii, video-electroencefalogramă etc, investigații care se fac gratuit, cu bilet de trimitere decontat de Casa de Asigurări de Sănătate. Nu avem reclamații în sensul acesta, ci doar că se așteaptă prea mult. Toate acestea pentru că nu avem cu cine acoperi două ture. O altă problemă a medicilor clinicieni din spital este că nu se face prevenție. Medicii de familie nu fac prevenție. Eu tot încerc să spun acest lucru, că pacienții vin la noi tardiv, când se simt deja foarte rău, dar degeaba”, a declarat medicul, pentru „Cuget liber”.











Referitor la renovarea policlinicii, specialistul a precizat că, în ultima vreme, s-a făcut o cosmetizare a spaţiului în care funcţionează ambulatoriul integrat al spitalului. Ca reabilitare, însă, acest lucru este mai greu de făcut, pentru că unitatea sanitară a ieşit la evaluarea seismică cu risc de gradul II, deci nu pot fi făcute proiecte pentru reabilitare.











„Între timp, cabinetele au fost igienizate și, în plus, încercăm să reactualizăm serviciile medicale, să le modernizăm, motiv pentru care am organizat acolo, în ambulatoriu, un serviciu de gastroenterologie, cabinet care este dotat cu aparatură de endoscopie digestivă de ultimă generație. Apoi, la cabinetul de oftalmologie am schimbat toată aparatura, am schimbat mobilierul, tărgile, cărucioarele, s-a reînnoit instrumentarul. Ne dorim să facem mai multe, motiv pentru care spitalul a depus un proiect intitulat «Îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate», prin dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, cu echipamente de ultimă generație. Valoarea proiectului este de aproximativ 14 milioane de lei şi sperăm ca până la sfârșitul lunii decembrie să primim un răspuns favorabil. În plus, în cadrul acestui proiect pe care urmează să îl facem, vrem să avem un serviciu de endoscopie ORL, pe care, acum, nu îl avem în policlinică. De asemenea, ne dorim să dotăm toate cabinetele cu un ecograf, un CT la Oftalmologie etc”, a încheiat medicul.





La Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) sunt consultați anual zeci de mii de pacienți, nu doar din Constanţa, dar și din zonele limitrofe, şi vara, în plus, puhoi de turiști. În afară de prezentările din SCJU, mulți bolnavi se adresează medicilor din ambulatoriul de specialitate - Policlinica nr. 1, care, în ultimii ani, nu a putut fi complet renovată/reabilitată, dar care, în același timp, are o adresabilitate ridicată.