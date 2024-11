Oslo, orașul care a reușit să mă cucerească. Iată ce trebuie să știi dacă vrei să-l vizitezi

Am călătorit, recent, în Oslo, loc în care nu m-aș fi așteptat să ajung vreodată, pentru că eu nu sunt o persoană căreia îi place frigul. Am decis să îi dau o șansă, lucru pe care nu îl regret.











În primul rând, acest oraș este unul foarte scump, așa că, dacă banii nu vă dau afară din casă, puteți opta să veniți să vizitați pentru o perioadă de patru-cinci zile, pentru că sunt suficiente. Eu, din păcate, am stat doar trei zile și nu mi-a ajuns timpul pentru a vizita tot ce mi-am propus.





Biletele de avion trebuie ”vânate”. Cu cât le cumperi mai din timp, cu atât vor fi mai ieftine, însă depinde și de perioada pe care o alegi. Eu am călătorit în perioada 6-10 noiembrie și am plătit pe biletul de avion 400 de lei (dus-întors).











În Oslo există două aeroporturi importante, Oslo Airport și Oslo Sandefjord Torp. Cel din urmă se află la 110 km sud-vest de Oslo, fiind și aeroportul în care am aterizat. Pentru a ajunge în centru, trebuie să iei un autobuz direct de la aeroport cu care faci 1h 35 min (biletul a costat 150 de lei, deci, dus-întors am plătit 300 de lei). Drumul cu autobuzul este destul de lung, dar frumos. Acesta trece prin mai multe localități, așa că am avut posibilitatea să văd cum trăiesc norvegienii, dar și ce case mari și frumoase au.









Nu vă descurcați cu banii norvegieni (coroanele)? Nu este nicio problemă, deoarece ei încurajează pe cât posibil plata cu cardul. În momentul în care vrei să plătești la magazin, vânzătorul îți va pune direct POS-ul în față. Vremea a fost foarte bună, undeva la 12-14 grade C, vântul nu a bătut deloc, iar eu am putut să mă plimb liniștită pe unde am vrut. Am prins perioada în care se întuneca undeva pe la ora 16.30. În general, iarna, la ora 15.00 este întuneric.







Sunt sau nu norvegienii ”reci”?





Limba engleză este vorbită atât de tineri, cât și de vârstnici, e foarte intuitiv să te miști prin oraș, te ajută toată lumea. Ce-i drept, o mare parte dintre norvegieni par că nu ar da doi bani pe tine, însă, în momentul în care le ceri ajutorul, lucrurile se schimbă.





Norvegienii sunt foarte muncitori și serioși, majoritatea au joburi de la 09.00-17.00, de luni până vineri. Ce m-a șocat cel mai tare a fost modul în care aceștia se schimbă atunci când vine weekend-ul. Sunt foarte petrecăreți, iar de vineri seară până luni dimineața ies pe străzi sau la terase și se distrează, mănâncă și beau. Comportamentul lor din timpul săptămânii se schimbă imediat cum vin zilele libere. Mai mult decât atât, dacă noi suntem obișnuiți dimineața să ne bem cafeluța sau ceaiul, ei își beau…berea. Nimic ciudat pentru ei.











Am avut norocul să stau acasă la cineva cunoscut și nu am fost nevoită să plătesc bani pe cazare, însă prețurile pornesc de la 100 de euro pe noapte, asta dacă ai norocul să găsești o cazare cu acest preț.





Când vine vorba de mâncare, rar găsești un restaurant cu specific 100% norvegian. Au pizza, paste, sandvișuri, dar, aproape la fiecare magazin, vei vedea salam de ren, acesta fiind produsul cu care se laudă. O pizza pornește de la prețul de 50-60 de lei, iar un pahar de bere costă în jur de 60 de lei.











Oslo îl poți lua la pas, nu ai prea multă nevoie de transportul în comun. Eu, de exemplu, am vizitat Palatul Regal, Opera, dar și parcurile din zonă unde am fost surprinsă să văd că există un târg de Crăciun. Norvegienii iubesc Crăciunul și în fiecare zi târgul a fost plin. La tarabele amenajate găseai mănuși și căciuli din lână, salam de ren, dar și multe dulciuri. Am vizitat și stațiunea de ski Holmenkollen, cunoscută pentru marea pârtie unde se organizează și Jocurile Olimpice.











Când vine vorba de prețurile transportului în comun, pot spune că sunt destul de piperate. Pentru o plimbare cu feribotul am plătit 35 de lei, pentru o plimbare cu tramvaiul 25 de lei, iar pentru o plimbare cu metroul, cam tot 20-25 de lei. Dacă îți dorești să te plimbi cu transportul în comun, poți alege Oslo Pass. Este o opțiune atractivă pentru turiști, permițând accesul nelimitat la transport și la mai multe muzee și atracții turistice. Costul pentru o zi este de aproximativ 45 EUR și reprezintă o soluție excelentă pentru cei care vor să exploreze cât mai multe locuri în oraș.











Ar mai fi rămas multe de vizitat și văzut, însă niciodată nu este prea târziu. Dacă vă doriți să vedeți cum arată capitala Norvegiei, strângeți bani, îmbrăcați-vă bine și cumpărați biletele de avion! Aveți ce mânca, bea și vizita, iar oamenii sunt mai mult decât primitori.