Comerţ, turism, servicii de piaţă. INFO economic

l Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a scăzut, în perioada 1 ianuarie - 31 august 2024, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, atât ca serie brută, cu 1,7%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 1,1%, informează Institutul Naţional de Statistică. Pe serie brută, evoluţia afacerilor din comerţ a fost influenţată de scăderea comerţului cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii (-15,2%), comerţului cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare (-7,9%), activităţilor de intermediere în comerţul cu ridicata (-7,8%) şi comerţului cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului (-0,6%).l Numărul structurilor de primire turistică a crescut cu 6,6% în iulie 2024, comparativ cu perioada similară a anului trecut, la 13.538 structuri, în timp ce numărul locurilor de cazare s-a majorat cu 3,8%, la 449.928, informează Institutul Naţional de Statistică. La 31 iulie 2024, cele mai multe structuri de primire turistică erau: apartamentele şi camerele de închiriat - 4.411 (plus 22,8% faţă de finele lunii iulie 2023), cu 76.878 locuri (plus 22,2%); pensiunile agroturistice (plus 2,3%), cu 59.980 locuri (plus 3,3%); hotelurile - 1.638 (plus 0,6%), cu 206.503 locuri de cazare (+0,5%); pensiunile turistice - 1.574 (minus 4,1%), cu 33.000 locuri (minus 2,7%).l Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie brută, a scăzut, pe ansamblu, cu 1,7%, în primele opt luni ale anului, faţă de perioada similară din 2023, în principal pe fondul diminuării activităţii de transporturi, informează Institutul Naţional de Statistică. Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor a coborât, pe ansamblu, cu 1,1%.