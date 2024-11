Agenția Naţională Antidrog, reorganizată! Dependenţii vor fi preluaţi de Sănătate

După zeci de ani de luptă fără rezultate cu fenomenul consumului de droguri, autoritățile au realizat că tratarea dependenților nu ține de Ministerul de Interne. De aceea, au decis să reorganizeze Agenția Națională Antidrog.







Toate clădirile și angajații se vor împărți între Ministerul Sănătății și o nouă agenție care va funcționa în subordinea premierului. Decizia va fi reglementată printr-o ordonanță de urgență, iar proiectul se află acum în dezbatere publică.







Înființată în anul 2003, în cadrul Ministerului de Interne, Agenția Națională Antidrog avea rolul să elaboreze politici pentru combaterea consumului de droguri, să monitorizeze fenomenul și să ofere asistență consumatorilor.







Ca să-și atingă aceste obiective, agenția avea un buget anual de peste 40 de milioane de lei și 270 de angajați. O anchetă a jurnaliștilor de la România, te iubesc! și un raport al Curții de Conturi au arătat că agenția este ineficientă, iar dependenții de droguri și familiile lor se tratează la clinici private.







Mark Gujan, fost dependent de droguri: „Statul nu a avut nicio intervenție în viața mea. În România, consumatorii sunt văzuți foarte rău, bolnavi pe viață și nu li se dă nicio șansă. De aceea nici nu apelează la nimeni. Când am aflat de acest centru privat, am fost curios să văd cum e și am văzut cum se uită oamenii la mine și cum mă tratează și m-au acceptat, nu m-au judecat. Am simțit că oamenii ăștia chiar vor să mă ajute și chiar au reușit.”







Astfel de centre pentru tratarea dependențelor de droguri ar trebui să înființeze Ministerul Sănătății, care va prelua cele 47 de centre existente ale Agenției Antidrog.







Alexandru Rafila, ministrul Sănătății: „Aștept să mă întâlnesc cu domnul ministru Predoiu, să pot să știu și eu unde sunt locațiile, ce structură de personal au...”







Cătălin Tone, expert antidrog: „Știm că sunt multe pe hârtie la Agenția Națională Antidrog, dar aceste centre de evaluare nu sunt funcționale decât vreo 6 sau 7. S-a pronunțat și Curtea de Conturi, care a spus clar că e nevoie de reorganizare, ceea ce se întâmplă acum”, relatează stirileprotv.ro







Guvernul intenționează să emită ordonanța de urgență până la finalul acestei luni, apoi, până la jumătatea anului 2025, să elaboreze actele prin care tratarea tinerilor dependenți de droguri să fie preluată de Ministerul Sănătății.







Partea de monitorizare va fi preluată de noua Agenție Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor, a cărei conducere va fi numită direct de premier.







Acum 4 luni, guvernanții au promis că vor amenaja 8 centre regionale pentru tratarea dependenților de droguri. Proiectul bate pasul pe loc.