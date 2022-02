Cîţu: "Când un ministru menţionează FMI sau recesiunea înseamnă că deja s-a discutat despre acestea"

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a susţinut, joi, că atunci când un ministru menţionează Fondul Monetar Internaţional sau recesiunea înseamnă că deja s-a discutat despre acestea, făcând astfel referire la declaraţiile ministrului de Finanţe, Adrian Câciu."Referitor la remarcile despre FMI, recesiune, dobânzi, inflaţie, aş vrea să vă aduc aminte că nu am pomenit niciodată FMI sau recesiunea. Orice economist, orice om care lucrează în piaţa financiară ştie foarte bine că, atunci când un ministru menţionează FMI sau recesiune, asta înseamnă că deja s-a discutat în ministerul respectiv, cu instituţiile internaţionale, şi despre FMI şi despre recesiune. De aceea nu am spus niciodată, pentru că este un semnal îngrijorător din partea unui ministru să menţioneze astfel de lucruri în spaţiul public. Este o cutumă, atunci când deja vorbeşti de recesiune, de exemplu în piaţa financiară, se spune că deja suntem în recesiune. Încă nu am văzut declaraţia, dar vreau să cred că nu a fost făcută o declaraţie de la un minister atât de important şi chiar de la ministru care să menţioneze cele două lucruri, FMI şi recesiunea", a spus preşedintele PNL, într-o conferinţă de presă, la sediul central al partidului.Florin Cîţu a ţinut să precizeze că el s-a declarat îngrijorat de "direcţia în care mergem"."Rata inflaţiei este cu mult peste ţinta pe care şi-a asumat-o Banca Centrală, nu o spun eu, o spune Banca Centrală, o inflaţie de 8,2% la finalul anului trecut, o rată a inflaţiei care eu cred că va creşte în perioada următoare şi s-ar putea să ajungă la 10%, este o rată a inflaţiei foarte, foarte mare. În guvernarea pe care am condus-o şi în guvernarea dinaintea mea, guvernarea liberală, eu ţin mine că rata inflaţiei nu a fost cea mai mare din UE. Îmi aduc aminte că atunci când am preluat guvernarea rata inflaţiei era cea mai mare din UE, îmi aduc aminte că dobânzile erau mai mari când am preluat guvernarea, ele au scăzut în guvernare. Îmi aduc aminte că ne-am împrumutat la dobânzi negative de două ori, o performanţă pe care am făcut-o înaintea Marii Britanii, de exemplu, o ţară cu o istorie financiară foarte mare şi am reuşit să facem acest lucru. Eu sper şi vreau să cred că şi acum se poate face aşa ceva. E nevoie de ambiţie, de cunoaştere, de curaj, dar poţi să te împrumuţi la dobânzi din ce în ce mai mici, la dobânzi negative, dacă dai pieţelor financiare o perspectivă de încredere", a explicat fostul premier.