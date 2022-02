Cîțu: „Nu prea văd sensul ca după 1 aprilie, când intrăm în vară, să reglementăm piața de energie”

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat, marţi, că nu vede sensul unei reglementări a pieţei de energie după data de 1 aprilie.„Tot am auzit în spaţiul public că se încearcă după 1 aprilie o reglementare. Acum aş putea să spun că eu am venit cu soluţia de a spune că reglementăm piaţa şi era pentru momentul de acum. Nu prea văd eu sensul după 1 aprilie, când intrăm în vară, să reglementăm piaţa pentru şase luni de zile până în octombrie, când după aceea vine iarăşi iarna. Cineva nu s-a gândit foarte bine când a venit cu această soluţie. Dacă vrem cu adevărat să facem ceva, trebuie să ne gândim pentru iarna viitoare. La vară ştim foarte bine, consumul scade. Eu nu cred că cineva s-a gândit foarte bine. Soluţia pe care o propusesem noi era pentru aceste luni de iarnă, când ai consum mare, să reglementăm piaţa, ANRE s-a opus, am venit cu cealaltă variantă pe care o avem acum. Vom discuta după 1 aprilie ce se întâmplă”, a spus Cîţu, la Parlament, potrivit Agerpres.