Clasa politică din Constanţa, intrigată de faptul că România nu a intrat în Schengen

„Discuția despre respingerea intrării României în Schengen riscă să devină derizorie, dacă ne raportăm doar la umilirea, absolut reală, a românilor de rând, la vămile de intrare în Europa superioară. Mai grav însă, e vorba de pierderi economice de zeci de miliarde de euro anual, pentru că, de la bun început, a fost vorba de rațiuni, dacă nu rasiste, cu siguranță economice. Și interese asemenea. Pierderi înregistrate an de an, din 2011, anul din care trebuia să fim de drept în spațiul de liberă circulație. România va fi în continuare văduvită de zeci de miliarde de euro, pierduți în procesul anevoios de tranzitare a frontierelor. Cel puțin 10 miliarde de euro pe care economia România îi va pierde prin neintrarea în Schengen şi aproximativ 1,5 miliarde de euro pe care îi plăteşte orice companie care trebuie să tranziteze graniţele. Aceste sume ar fi trebuit să intre în bugetul României. Vor pierde și companiile străine cu interese economice în țara noastră sau numai cu tranzit de mărfuri pe la noi. Vor pierde inclusiv companiile austriece și olandeze. Dar asta nu e nicio consolare pentru români. Dimpotrivă”, a explicat Felix Stroe.





Senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, crede că unul dintre vinovaţii pentru faptul că România nu a intrat în Schengen este ministrul de Interne, Lucian Bode, căruia îi cere demisia.



„Românii merită să intre în Schengen. Și-au câștigat acest drept cu multă muncă și seriozitate. Poziția guvernului austriac va rămâne în istorie ca un act de discriminare. Inexplicabilă e și poziția PPE, partidul european din care fac parte Klaus Iohannis și PNL. Ieri, șeful PPE a stat umăr la umăr cu cancelarul austriac în timp ce acesta explica cum ne refuză un drept legitim, pentru motive care nu țin de România.





Astăzi trebuie să fie și un moment de reflecție pentru vechea clasă politică. Trebuie să reflecteze asupra felului în care România este văzută și tratată în afara granițelor. Pentru nedreptatea suferită azi de români, există și responsabilități naționale de asumat. Ministrul Bode a asigurat românii de susținerea aderării la Schengen. Lucian Bode trebuie să-și dea demisia pentru acest eșec. În ceea ce îl privește pe Klaus Iohannis, șeful politicii externe a României, această zi infamă i-a pecetluit definitiv mandatele goale de președinte”, a spus Remus Negoi.





România nu a intrat în Spaţiul Schengen şi asta s-a întâmplat în urma unui vot negativ al Austriei. Acest lucru a stârnit diverse reacţii în interiorul clasei politice din ţara noastră, dar şi din Constanţa.Preşedintele PNL Constanţa, Bogdan Huţucă, critică decizia Austriei şi spune că austriecii ne şantajează pas cu pas.„Am sperat până acum, cu toții, să vedem un rezultat pozitiv în ceea ce privește aderarea la spațiul Schengen a României. După ce am primit o serie de rapoarte pozitive, atât la nivelul Parlamentului European, cât și al Comisiei Europene, care indică faptul că România îndeplinește toate condițiile tehnice pentru aderare, după ce am depășit și bariera numită Olanda, era firesc ca țara noastră să fie acceptată. Merităm, pentru că îndeplinim toate condițiile tehnice, iar acest fapt este demonstrat.Modul în care procedează Austria este un șantaj care zdruncină, pe de o parte, solidaritatea europeană, dar, în același timp, lovește în pilonii pe care a fost construită Uniunea Europeană. Această atitudine a oficialilor austrieci este împotriva românilor, români care, de-a lungul istoriei, au demonstrat ce înseamnă să aperi creștinismul, să promovezi valorile europene și să plătești libertatea cu vărsare de sânge. Nu am cum altfel să cataloghez atitudinea reprezentanților statului austriac din ultimele zile, decât drept un șantaj arogant pe teme false, mai ales că România nu face parte din coridorul balcanic de migrație”, a declarat Bogdan Huţucă.Şi preşedintele Partidului Social Democrat, filiala Constanţa, Felix Stroe, şi-a exprimat public părerea despre faptul că România nu a reuşit să intre în Schengen.