Comuna Albeşti, condusă de viceprimarul Cristian Vlad. „Nu ştiu dacă voi candida”

Comuna Albeşti a rămas fără primar după ce în luna februarie a acestui an edilul Gheorghe Moldovan a decedat în urma unui tragic accident. Acum, de destinele comunei se ocupă viceprimarul PNL, Cristian Vlad, cel care încearcă să continue proiectele implementate de fostul primar.„Avem foarte multe proiecte, unele sunt pe final, iar altele ne pregătim să le începem. Ne ocupăm de grădiniţa de la Cotu Văii, proiect la care mai avem foarte puţin de lucrat. Mai sunt câteva documentaţii de pus la punct. De asemenea mai vorbim şi despre Căminul Cultural din localitatea Vârtop, acolo unde suntem la exterior. Amenajăm ţevile de gaze şi accesul în clădire. Avem termen de execuţie până la finalul acestei luni. Într-o lună de zile cel târziu vom începe construcţia unei piste de biciclete. Vom pune camere de luat vederi în satele Arsa şi Coroana, dar şi în Albeşti şi în Cotu Văii. Mai avem eficientizarea unei şcoli, Şcoala Ion Creangă, sau Şcoala Veche din Albeşti, aşa cum îi mai spunem noi. Este un proiect care va începe în această toamnă. Avem şi iluminatul public şi aici mă refer la schimbare de lămpi. Vrem să punem lămpi de ultimă generaţie care să fie foarte eficiente. Există şi un proiect de deşeuri grele printr-un program special. Vrem să depunem actele necesare pentru două platforme de gunoi de grajd. Acesta va fi un proiect care va fi finanţat din fonduri europene. Eu cred ca sunt destule proiecte. Trebuie să le încheiem pe acestea şi vom vedea anul viitor la ce proiecte ne vom mai gândi”, a declarat Cristian Vlad.El a admis că nu vor avea loc alegeri în acest an, acestea urmând să se desfăşoare la anul, în 2024, an electoral.Cristian Vlad nu ştie dacă va candida pentru postul de primar şi ne-a explicat că există mai mulţi posibili candidaţi.„Deocamdată nu m-am gândit dacă voi candida la alegerile care vor avea loc anul viitor. Din ce ştiu eu, anul aceste nu vor fi alegeri. Vom face o evaluare. Să ştiţi că avem mai multe nume de candidaţi care ar fi posibili în echipa noastră, însă nu s-a ales deocamdată unul dintre ei. Eu am colaborat foarte bine cu domnul primar care din păcate a decedat într-un mod extrem de tragic. Personal eu cred că cetăţenii din comună sunt foarte mulţumiţi de ceea ce facem în continuare. Nu avem reproşuri din partea nimănui. Noi considerăm că facem lucruri bune şi mergem pe aceeaşi linie începută de domnul primar. Nu am deraiat cu nimic de la principiile pe care le-am avut împreună cu dândul. Consider că echipa câştigătoare va fi echipa din care fac parte astăzi, adică PNL”, a mai spus Cristian Vlad.Aşa cum multă lume ştie, fostul primar, Gheorghe Moldovan, era un împătimit al sportului şi în special al echipei de fotbal din Albeşti care în ultimul sezon a evoluat în Liga a Treia.Cristian Vlad speră să poată atrage un sponsor care să permită echipei participarea în Liga a Treia, altfel formaţia va evolua în cel de-al patrulea eşalon.„S-a terminat acum campionatul. Aşteptăm să vedem dacă ni se va alătura un sponsor potent financiar să rămânem în Liga a Treia, dacă nu vom juca în Liga a Patra. Echipa a fost la promovare. Domnul primar a fost un înflăcărat al sportului şi lângă el mai veniseră şi alţi sponsori potenţi financiar. Sunt eforturi foarte mari pentru o comună cum suntem noi, Albeşti. Vedem ce ne va rezerva viitorul”, a încheiat actualul viceprimar.