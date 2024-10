Congresul "AUR pentru România", la Constanța. Sunt prezentați candidații la alegerile parlamentare

Congresul s-a desfășurat la Centrul Multifuncțional Educativ Jean Constantin și a început cu intonarea imnului național al României.







Ovidiu Cupșa: „Constanța are port la Marea Neagră și totuși Constanța suferă de investiții. De aceea vrem în Parlament. Constanța are nevoie de infrastructură, de unități de producție de procesare pentru producătorii agricoli, de școli, de spitale și așa mai departe. Este o luptă grea. Este o luptă în care trebuie să avem responsabilitatea că de victoria sau de înfrângerea noastră va depinde viitorul României. Vreau să închei cu un îndemn: De vrei o viață în libertate, și o să fii adevărat, cuprinde sabia, bărbate, că nu-i nimic de neluptat".







Nicolae Vlahu: „Trebuie să luptăm și mai tare. Avem nevoie de ajutorul tuturor pentru că, la finalul anului 2024, România va avea un președinte de AUR, un guvern de AUR și un Parlament de AUR. Așa să ne ajute Dumnezeu!".







Mohammad Murad: "Am scos pete de noroi din Pechea. Nu a contat cine este milionar, cine este doctor, cine este inginerul. AUR are 10 la sută în Parlament și am intervenit în peste 40 de case. Dacă cu 10 la sută am putut asta, dacă aveam un scor mai mare scoteam toată România din noroi. Românii au ajuns să nu mai suporte chinul. Astăzi în piețele din Constanța cartofii sunt aduși din Austria și Germania, cultivați de români acolo. Pământul românesc nu poate să ne dea cartofi? Este inadmisibil. Ca să poți să iei decizii la nivel național trebuie să iei aprobare de la ambasade. Nu acceptăm să ne comportăm ca niște sclavi. Toate deciziile locale se iau la șpriț. PNL și PSD, aici în Constanța, sunt două căciuli care au aceeași culoare".













Duminică, 27 octombrie, a fost organizat evenimentul "AUR pentru Dobrogea". Au fost invitați candidații pentru alegerile parlamentare din județele Constanța, Tulcea, Brăila, Galați, Buzău, Ialomița si Călărași.