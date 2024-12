Consilierii județeni din Constanța reuniți în ultima ședință din 2024

În aceste momente începe ședința ordinară a Consiliului Județean Constanța. Pe ordinea de zi sunt 45 de proiecte de hotărâre. Ședința începe cu un moment artistic desfășurat de cei de la Școala Militară de Maiștrii.1.Proiect de hotărâre nr. 269/22.11.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sfântul Apostol Andrei” Constanța- avize Comisiile de specialitate 1, 2, 4Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 1 nu s-a supus la vot. Este doar o constatare.2.Proiect de hotărâre nr. 270/27.11.2024 privind stabilirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru anul 2025- avize Comisiile de specialitate 1, 2, 3, 6Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 2 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.3.Proiect de hotărâre nr. 271/02.12.2024 privind taxele speciale aferente activităților desfășurate pe linie de evidență a persoanelor și stare civilă de către Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța în anul 2025- avize Comisiile de specialitate 1, 2Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 3 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.4.Proiect de hotărâre nr. 272/03.12.2024 privind revocarea dreptului de administrare constituit în favoarea Regiei Autonome de Drumuri și Poduri Constanța (actuală Drumuri Județene SA) în baza Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 107/15.05.2009.- avize Comisiile de specialitate 2, 3Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 4 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.5.Proiect de hotărâre nr. 273/03.12.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza PT+DE aferenți proiectului „Construire Corp nou – Departament Sănătatea mamei și copilului Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Constanţa”- avize Comisiile de specialitate 2, 3Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 5 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.6.Proiect de hotărâre nr. 275/05.12.2024 privind aprobarea contului de execuție al bugetului Județului Constanța și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe trimestrul IV 2024.- avize Comisiile de specialitate 1, 2Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 6 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.7.Proiect de hotărâre nr.276/06.12.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța pentru anul 2024.- avize Comisiile de specialitate 1, 2Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 7 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.8.Proiect de hotărâre nr.277/09.12.2024 privind rectificarea Bugetului și modificarea Listei de investiții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pe anul 2024.- avize Comisiile de specialitate 1, 2, 4Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 8 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.Ședința a fost întreruptă de un cetățean din Valu lui Traian care are mai multe probleme și pe care a vrut să le discute în cadrul ședinței. A venit în fața președintelui CJC, deși paza nu a vrut să îl lase. L a numit pe Florin Mitroi "bulangiu, terorist și infractor". În acel moment toți consilierii din sală au ripostat și au cerut evacuarea acestuia.9. Proiect de hotărâre nr.278/09.12.2024 privind aprobarea Anexelor la Planurile de restructurare pentru serviciile sociale cu cazare destinate persoanelor adulte cu dizabilități.- avize Comisiile de specialitate 2, 4Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 9 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.10.Proiect de hotărâre nr.279/09.12.2024 privind aprobarea prelungirii duratei Proiectului „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont” – Cod SMIS 116058.- avize Comisiile de specialitate 2, 3, 4Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 10 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.11.Proiect de hotărâre nr.280/09.12.2024 privind aprobarea prelungirii duratei Proiectului „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina” – Cod SMIS 117763.- avize Comisiile de specialitate 2, 3, 4Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 11 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.12.Proiect de hotărâre nr.281/09.12.2024 privind aprobarea renunțării la contractul de finanțare nr.27/08.01.2024 din cadrul proiectului „DESCHIȘI CĂTRE COMUNITATE” finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență.- avize Comisiile de specialitate 2, 4Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 12 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.13. Proiect de hotărâre nr.282/09.12.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, pentru Centrul Cultural Județean Constanța ,,Teodor T. Burada”.- avize Comisiile de specialitate 1, 2, 6Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 13 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.14.Proiect de hotărâre nr.283/09.12.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, pentru Teatrul de Stat Constanța.- avize Comisiile de specialitate 1, 2, 6Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numarul 14 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.15.Proiect de hotărâre nr.284/09.12.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.- avize Comisiile de specialitate 1, 2, 3, 6Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 15 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.16.Proiect de hotărâre nr.285/09.12.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, pentru Muzeul de Artă Constanța.- avize Comisiile de specialitate 1, 2, 3, 6Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 16 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.17.Proiect de hotărâre nr.286/09.12.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, de la Teatrul pentru Copii și Tineret Constanța ,, Căluțul de Mare”.- avize Comisiile de specialitate 1, 2, 6Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 17 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.18.Proiect de hotărâre nr.287/09.12.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, pentru Muzeul de Artă Populară Constanța.- avize Comisiile de specialitate 1, 2, 3, 6Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 18 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.19. Proiect de hotărâre nr.288/10.12.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta.- avize Comisiile de specialitate 1, 2, 4Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 19 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.20. Proiect de hotărâre nr.289/10.12.2024 privind rectificarea bugetului Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța, pe anul 2024.- avize Comisiile de specialitate 1, 2, 6Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 20 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.21. Proiect de hotărâre nr.290/10.12.2024 privind rectificarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ,,Maria Montessori” Constanța, pe anul 2024.- avize Comisiile de specialitate 1, 2, 6Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 21 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.22.Proiect de hotărâre nr.291/10.12.2024 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Constanța în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Constanța.- avize Comisiile de specialitate 2, 6Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 22 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.23.Proiect de hotărâre nr.294/10.12.2024 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Constanța.- avize Comisiile de specialitate 1, 2, 3, 4, 5, 6Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiS-a ajuns la proiectul numărul 23 unde se votează pe buletine de vot. Propunerea este consilierul județean Valentina Gilda Lazăr, de la USR.Proiectul numărul 23 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.24.Proiect de hotărâre nr.295/10.12.2024 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Constanța în cadrul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Educației la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” Constanța, pentru anul școlar 2024-2025.- avize Comisiile de specialitate 2, 6Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 24 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.25.Proiect de hotărâre nr.296/10.12.2024 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Constanța în cadrul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Educației la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros” Constanța, pentru anul școlar 2024 - 2025.- avize Comisiile de specialitate 2, 6Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiLa proiectul numărul 25 se votează din nou pe buletine de vot. Propunerea este Cristina Elena Ciobanu, de la PNL. Proiectul numărul 25 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.26.Proiect de hotărâre nr.297/10.12.2024 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Constanța în cadrul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Educației la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Delfinul” Constanța, pentru anul școlar 2024 - 2025.- avize Comisiile de specialitate 2, 6Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiAceeași procedură este și la Proiectul numărul 26. Propunerea este Mihai Butnaru.Proiectul numărul 26 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.27.Proiect de hotărâre nr.298/10.12.2024 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Constanța în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din județul Constanța.- avize Comisiile de specialitate 2, 6Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiAceeași procedură este și la Proiectul cu numărul 27. Propunerea este Enache Bucovală. Proiectul numărul 27 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.28.Proiect de hotărâre nr.299/10.12.2024 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Constanța în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Constanța.- avize Comisiile de specialitate 2, 6Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 28 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.29.Proiect de hotărâre nr.300/10.12.2024 privind asigurarea serviciilor de pază, monitorizare și intervenție pe anul 2025 pentru obiectivele aparținând Consiliului Județean Constanța de către Direcția de Pază a Județului Constanța.- avize Comisiile de specialitate 1, 2Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiLa proiectul numărul 29 se votează din nou pe buletine de vot. Propunerea este Stelică Caprinciu. Proiectul numărul 29 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.30. Proiect de hotărâre nr.301/10.12.2024 privind rectificarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ,,Delfinul” Constanța pe anul 2024.- avize Comisiile de specialitate 1, 2, 6Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 30 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.31.Proiect de hotărâre nr.302/10.12.2024 privind rectificarea bugetului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ,,Albatros” Constanța, pe anul 2024.- avize Comisiile de specialitate 1, 2, 6Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 31 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.32.Proiect de hotărâre nr.303/10.12.2024 privind suplimentarea de la bugetul județului Constanța, a cuantumului burselor asigurate de la bugetul de stat, acordate elevilor din unitățile de învățământ special, aflate în subordinea Consiliului Județean Constanța, pentru anul școlar 2024 - 2025.- avize Comisiile de specialitate 1, 2, 6Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 32 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.33.Proiect de hotărâre nr.304/10.12.2024 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, pentru Complexul Muzeal de Știinte ale Naturii Constanța.- avize Comisiile de specialitate 1, 2, 3, 6Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 33 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.34.Proiect de hotărâre nr.305/10.12.2024 privind emiterea acordului Consiliului Județean Constanța pentru Rețele Electrice Dobrogea S.A. în scopul alimentării cu energie electrică a obiectivului „Realizare și echipare F1bis (Constanța Nord) în incinta surse de apă, localitatea Constanța, Județul Constanța”, lucrări de investiții ce se vor realiza de RAJA S.A. Constanța.- avize Comisiile de specialitate 2, 3Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 34 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.35. Proiect de hotărâre nr.306/10.12.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pe anul 2024.- avize Comisiile de specialitate 1, 2Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 35 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.36.Proiect de hotărâre nr.307/10.12.2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Consiliului Județean Constanța, începând cu data de 01.01.2025.- avize Comisiile de specialitate 1, 2Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 36 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.37.Proiect de hotărâre nr.308/10.12.2024 privind stabilirea, începând cu data de 1 ianuarie 2025, a salariilor de bază ale personalului contractual și funcționarilor publici din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.- avize Comisiile de specialitate 1, 2, 4Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 37 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.38.Proiect de hotărâre nr.309/10.12.2024 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor Constanța începând cu data de 01.01.2025.- avize Comisiile de specialitate 1, 2Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 38 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.39.Proiect de hotărâre nr.310/12.12.2024 privind aprobarea Protocolului de colaborare privind facilitarea pregătirii și implementării unor proiecte prioritare din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Polului Național de Creștere Zona Metropolitană Constanța.- avize Comisiile de specialitate 2Inițiator, Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin MitroiProiectul numărul 39 a fost adoptat cu 34 de voturi pentru.Proiecte suplimentare1. Proiect 311 /16.12.2024 privind constatarea incetarii de drept, prin demisie a mandatului de consilier judetean al domnului Vlahu Nicolae, precum si vacantarea locului de consilier judetean- avizul Comisiei de specialitate 2Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta, Florin MitroiProiectul a fost aprobat.2. Proiect 312 /16.12.2024 privind desemnarea nominala a 6 consilieri judeteni pentru a deveni membri ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Constanta- avizul Comisiei de specialitate 2Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta, Florin MitroiProiectul a fost aprobat.3. Proiect 313 /16.12.2024 privind modificarea şi completarea Anexei nr.5 „Programul de Lucrari” a Contractului de Delegare nr.29469/21.08.2023 privind gestiunea serviciilor aferente intretinerii si repararii drumurilor publice, precum si a lucrarilor si serviciilor privind intretinerea curenta, periodica si reparatii curente la drumurile judetene din judetul Constanta pe anul 2024- avizele Comisiilor de specialitate 2, 3Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta, Florin MitroiProiectul a fost aprobat.4. Proiect 314 /16.12.2024 privind necesitatea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta in domeniul resurselor umane- avizul Comisiei de specialitate 2Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta, Florin MitroiProiectul a fost aprobat.5. Proiect 315 /17.12.2024 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf.Apostol Andrei” Constanta- avizele Comisiilor de specialitate 2, 4Initiator, Presedintele Consiliului Judetean Constanta, Florin MitroiProiectul a fost aprobatAu fost chemați la prezidiu 4 directori de subordonate pentru a spune ce activități au avut în aceste aproape 2 luni.Managerul Spitalului Județean Constanta, Raluca Vericeanu: "Farmacia care se află la parterul spitalului va fi desființată. Sunt o gramadă de farmacii în jurul acestui spital. Ne-am focusat pe îmbunătățirea condițiilor pentru pacienți, sprijinirea personalului medical și managementul economic. Trebuie să reducem timpii de așteptare în cadrul urgenței. Începând cu ianuarie 2025 se vor asigura toate serviciile necesare într-un ambulatoriu nou. Vrem să reînființăm acest ambulatoriu. Pas cu pas nu avem cum să recuperăm prea repede ceea ce s-a externalizat de-a lungul timpului. Spitalul va pune la dispoziție consultații pentru pacienți pe fiecare secție. Aceștia trebuie să se prezinte cu bilet de trimitere de la medicul de familie. Cei care nu sunt asigurați vor avea posibilitatea să își plătească consultațiile în regim privat. Monitorizăm cu atenție diagnosticele de internare. Am pornit reînființarea imagisticii din serviciul UPU unde avem 2 computere tomograf și o radiologie modernă."Florin Mitroi: "O echipă de la RAJA a intrat acum o lună ca să putem stabiliza casa scării la spital. Având în vedere că RAJA este subordonata a CJC am stabilit ca echipa care se ocupă de scări să nu mai plece de acolo. Din ianuarie vrem să facem un grafic de lucrări. Obligatoriu trebuie să intervenim la etajul 9. Ca să facem etajul 3 de neurochirurgie trebuie să mutăm această specialitate la etajul 9. Nu ne lăsăm până nu reabilităm tot spitalul."Florin Mitroi: "Nu schimb oamenii buni. Dacă sunt oameni buni ei merg înainte. Cred că ați observat că nu am pus un om într-o funcție doar de dragul de a-l pune. Oamenii așteaptă schimbări. Dacă oricine vine și imi spune că cineva este bun și eu constat că așa este, eu mă conformez. Nu m-am decis până acum. Sunt 300 de angajați în CJC. Și fac rapoarte de activitate și eu nu văd nimic concret. Am zis să treacă sărbătorile și apoi trebuie să luăm măsuri. Nu putem să functionăm așa."Răzvan Filipescu: "Am fost în județ. Am lucrat îndeaproape cu Regia de Drumuri Județene pentru a face o evaluare ca să vedem ce să facem în 2025. Am avut discuții și cu colegii de la Organizația de Management a județului Constanța. Până acum nu a existat o colaborare bună între CJC și această organizație. Intrăm într-o perioadă de normalizare. Se lucrează."