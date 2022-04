Consilierul local, Ateş Casimceali, face campanie pentru igienizarea cimitirelor musulmane din Constanţa

În perioada 2-4 mai comunitatea musulmană va sărbători Ramazan Bayram-ul, iar apoi vor urma şi o altă sărbătoare specifică, Qidirlez-ul.În acest sens, consilierul local din Constanţa Ateş Casimceali, a propus o iniţiativă pentru ca celedouă cimitire musulmane din Constanţa să fie igienizate înainte de aceste sărbători.Ateş Casimceali îi invită pe toţi musulmanii din judeţul Constanţa să pună umărul la igienizarea cimitirelor în perioada 26-27 aprilie.„Întrucât urmează o perioadă foarte încărcată pentru comunitatea musulmană din România am decis să atrag atenția din nou asupra unui subiect de interes pentru cei din Constanța. Așa cum am procedat de la începutul mandatului de consilier local, înainte de Qidirlez, Ramadan Bayram și Ziua Etniei Tătare am cerut ajutorul Primăriei Constanța pentru suport în igienizarea celor două cimitire musulmane – Mezarlikuri. Aceștia au răspuns prompt la solicitarea pe care am făcut-o în numele comunității noastre și ne-au programat pentru săptămâna următoare. Am solicitat Muftiatului Cultului Musulman evidența plăților efectuate pe anul 2021 și din păcate am aflat că numai 150 persoane au achitat taxa de 20 lei pe an. Sper ca măcar cei care nu participă la aceste campanii de igienizare să se numere în anul 2022 pe lista celor care au contribuit cu măcar valoarea taxei anuale la fondul de igienizare.Este o responsabilitate comună, atât a instituțiilor cât și a noastră că simpli cetățeni să păstrăm curățenia și decența, motiv pentru care vă invit în diminețile zilelor de 26 și 27 aprilie 2022 să ne reunim forțele cu cele ale autorităților locale și să realizăm o curățenie de primăvară în cele două cimitire musulmane”, a declarat Ateş Casimceali.